최교진 교육장관 “캄보디아 실종·피해 대학생 전수조사”

대학생 실종 신고 잇따라

“조사 후 대응 방안 찾겠다”

“영어 유치원 4세 고시 근절”

최교진 부총리 겸 교육부 장관이 14일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 국정감사에서 의원 질의에 답하고 있다. 뉴시스

캄보디아에서 한국인 감금·실종 등 범죄 피해 신고가 잇따르는 가운데 교육부가 피해 대학생에 대한 전수 조사를 하겠다고 밝혔다.최교진 부총리 겸 교육부 장관은 14일 국회에서 열린 교육부·국가교육위원회 국정감사에서 “실태조사를 제대로 한 뒤 전수조사를 통해 대응 방안을 최대한 찾겠다”고 약속했다.최근 취업 등을 이유로 캄보디아로 갔다가 범죄 조직에 연루돼 피해를 당하는 사건들이 이어지고 있다. 지난 8월에는 범죄조직에 납치된 한국인 대학생이 고문 끝에 사망했고 전국 곳곳에서 캄보디아에서 실종이 됐다는 신고도 이어지고 있다. 경찰 역시 한국인 범죄 피해 사망자 등에 대해 전수조사를 강화하는 방안을 검토 중인 것으로 알려졌다.한편 이날 국감에서는 ‘4세 고시’로 불리는 유아 대상 영어학원(영어유치원) 레벨테스트에 대한 교육당국의 전수조사 결과가 현실과 동떨어진다는 지적도 나왔다. 앞서 교육부는 지난달 레벨테스트를 치르는 유아 대상 영어학원이 전국에서 23곳이라고 발표했다.진선미 더불어민주당 의원은 “조사를 해보니 전국에 90여개 분점을 둔 유명 프랜차이즈 학원에서는 67곳이 자체 입학시험에 이름까지 붙여 홍보하는 중”이라며 “어느 학원은 레벨테스트라는 이름이 오해가 있으니 CMC(클래스원 매칭 체크)라는 이름으로 명칭을 바꿔 여전히 테스트를 진행하는 게 현실”이라고 지적했다.최 장관은 이에 대해 “유아 영어학원 관련 조사는 급하게 전수조사를 위해 시도교육청에 요청했고 이후 답변을 취합한 것”이라며 “반을 나누기 위해 여러 가지 핑계로 비슷한 일들이 또 다른 방식으로 진행되고 있다는 것을 뒤늦게 알았다. 심각하게 생각하고 있고 근절하기 위해 노력하겠다”고 답했다.고교학점제 대비를 위한 입시 컨설팅 학원이 성황이라는 진 의원의 지적에 대해서도 “학교 또는 교육청에서 진로 관련 상담 활동을 강화하는 등 저희가 할 수 있는 일을 더 노력하겠다”며 “(비용 등) 과도하게 기준을 넘어가는 것에 대한 제재할 수 있는 방법도 찾아서 시행하겠다”고 했다.