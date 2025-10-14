캄보디아行 실종 잇따라… 경기북부서도 3건 접수

이미지 확대 경기북부경찰청 청사 전경 닫기 이미지 확대 보기 경기북부경찰청 청사 전경

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

캄보디아 등 동남아 지역에서 한국인 실종 사건이 잇따라 드러나면서 사회적 파문이 확산되는 가운데, 경기북부 지역에서도 관련 신고가 경찰에 접수된 사실이 뒤늦게 확인됐다.14일 경기북부경찰청에 따르면 현재 수사 중인 동남아 관련 실종 사건은 모두 3건이다.가장 오래된 것은 2023년 10월 캄보디아로 출국한 30대 여성 실종사건이다. 올해 8월 가족과 연락이 끊기면서 경찰에 실종신고가 접수됐다. 이 여성은 “베트남 하노이에서 납치됐다”는 취지의 연락을 마지막으로 종적을 감췄다. 경찰은 해외 도피 가능성과 납치 여부를 모두 열어두고 수사를 진행 중이다.두 번째는 지난해 6월 필리핀으로 출국한 40대 남성이다. 그는 올해 8월 가족에게 “캄보디아에서 일하고 있다”고 연락한 뒤 연락이 두절돼 최근 신고가 접수됐다.세 번째는 지난해 1월 베트남으로 출국한 또 다른 40대 남성이다. 그는 지난 5월 “캄보디아에서 일하고 있다”라는 문자를 가족들에게 보낸 후 행방이 묘연해졌으며, 이 사건 역시 최근 가족 신고로 수사가 시작됐다.경찰 관계자는 “두 번째와 세 번째 사건은 현재까지 납치 등 범죄 관련성이 확인되지 않았고, 첫 번째 사건의 경우 납치 진술이 있었으나 허위 가능성을 포함해 사실관계를 면밀히 확인하고 있다”고 밝혔다.경찰은 외교부와 공조해 현지 공안당국에 수사 협조를 요청하는 한편, 가족 연락망과 출입국 기록 등을 토대로 실종 경위를 추적하고 있다.