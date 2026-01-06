중동까지 간 ‘짝퉁 韓기업’ 中 무무소… “간판에 ‘KR’ 버젓이 사용”

방금 들어온 뉴스

김성은 기자
입력 2026-01-06 15:19
수정 2026-01-06 15:33
이미지 확대
중국 생활용품 업체 ‘무무소’가 중동 지역 매장 간판에 ‘KR’을 표기해 영업하고 있다. 서경덕 성신여대 교수 페이스북 캡처
중국 생활용품 업체 ‘무무소’가 중동 지역 매장 간판에 ‘KR’을 표기해 영업하고 있다. 서경덕 성신여대 교수 페이스북 캡처


중국 생활용품 업체 ‘무무소’가 중동 지역에서 한국 기업으로 위장해 영업하고 있다는 지적이 나왔다. 한류 인기를 악용한 이 같은 행위에 대해 정부 차원의 대응이 필요하다는 목소리가 높아지고 있다.

한국 홍보 전문가인 서경덕 성신여대 교수는 6일 자신의 페이스북을 통해 중국 기업 ‘무무소’의 한국 기업 사칭 논란을 제기했다.

무무소는 중국의 생활용품 유통 업체다. 하지만 한국 기업인 것처럼 행세하며 한류 열기에 편승해 빠르게 사세를 확장하고 있다.

서 교수에 따르면 최근 두바이와 아부다비 등에 거주하는 한국인들이 제보를 보내왔다. 이 업체가 매장 간판에 한국을 뜻하는 ‘KR’을 버젓이 표기하고 있다는 내용이었다.

더 나아가 간판 주변에는 ‘KOREA’라는 문구를 대놓고 적어놨다. 한국이라는 브랜드 가치가 세계적으로 높아지자 이를 노골적으로 활용하고 있다는 주장이다.

사실 이 문제는 2019년에도 불거진 적이 있다. 당시 한국 누리꾼들의 거센 비판을 받자 무무소는 ‘KR’ 표기를 빼는 듯했다.

서 교수는 최근 케이팝과 블랙핑크 로제의 ‘아파트’ 등 한국 콘텐츠가 전 세계적으로 큰 인기를 끌자 무무소가 다시 ‘KR’을 사용하기 시작한 것으로 추정된다고 밝혔다.

그는 “세계적인 관광 도시인 두바이에서 이런 상황을 모르는 외국인들이 무무소를 방문하면 당연히 한국 기업으로 오해할 가능성이 크다”며 “중국 기업이 한국의 좋은 이미지를 이용해 한국 기업인 양 돈벌이를 하는 것은 있을 수 없는 일”이라고 강조했다.

서 교수는 “우리 정부 부처도 이 사안을 주시해 한류를 악용하는 중국 기업들에 대해 조치를 취해야 한다”고 촉구했다.
김성은 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
