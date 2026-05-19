트럼프 “19일 예정 이란 공격 일단 보류”...새 종전안엔 “실망했다”

세줄 요약 트럼프 대통령이 19일 예정된 이란 공격을 카타르·사우디·UAE 등 중동국가의 보류 요청으로 일단 멈췄다. 그는 이란 핵무기 보유 금지를 포함한 합의 가능성을 언급했지만, 새 종전안에는 실망했다고 밝혔다. 합의가 없으면 즉시 대규모 공격에 나서겠다고 경고했다. 19일 예정 이란 공격, 중동국가 요청으로 보류

이란 핵무기 금지 포함한 합의 가능성 언급

새 종전안 실망, 합의 실패 시 대규모 공격 경고

이미지 확대 도널드 트럼프 미국 대통령. 로이터 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 도널드 트럼프 미국 대통령. 로이터 연합뉴스

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도널드 트럼프 미국 대통령이 19일(현지시간) 이란에 대한 공격을 재개하려 했으나 중동 국가의 요청으로 보류했다고 밝혔다. 트럼프 대통령은 그러나 이란이 내놓은 최신 종전안에 대해 실망감을 드러내며 어떠한 양보도 받아들이지 않을 것이라고 밝혀 살얼음판 휴전이 지속되는 형국이다.트럼프 대통령은 18일 피트 헤그세스 국방부 장관과 댄 케인 합참의장, 미군에 “내일(19일)로 예정된 이란에 대한 공격을 하지 말라고 지시했다”고 트루스소셜을 통해 밝혔다. 그는 타밈 빈 하마드 알사니 카타르 군주와 모하메드 빈 살만 알 사우드 사우디아라비아 왕세자, 모하메드 빈 자예드 알 나흐얀 아랍에미리트(UAE) 대통령으로부터 이란에 대한 군사 공격 보류를 요청받았다고 이유를 설명했다.트럼프 대통령은 “(이들 중동 동맹국 지도자들이) 중대한 협상이 현재 진행 중이며, 그들의 의견으로는 합의가 이뤄질 것이고, 이 합의는 미국과 중동 및 중동 이외의 다른 모든 국가가 매우 수용할 만할 것이라고 한다”고 부연했다. 아울러 “이 합의에는 무엇보다 이란의 핵무기 보유 금지가 포함될 것”이라고 덧붙였다. 트럼프 대통령은 그러나 “수용 가능한 합의가 도출되지 않을 경우 즉시 전면적이고 대규모 공격을 할 준비를 갖추라고 추가로 지시했다”고 밝혔다.앞서 이란 타스님뉴스는 이란이 14개 조항으로 구성된 새 종전안을 중재국 파키스탄을 통해 미국 측에 전달했다고 보도했다. 그러나 트럼프 대통령은 뉴욕포스트와의 전화 인터뷰에서 이란의 종전안에 실망했다며 “그들은 곧 무슨 일이 일어날지 알고 있을 것”이라고 말했다.