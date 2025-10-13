대구서도 “캄보디아 출국한 30대 아들 연락 두절” 신고…경찰 수사

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

대구서도 “캄보디아 출국한 30대 아들 연락 두절” 신고…경찰 수사

민경석 기자
민경석 기자
입력 2025-10-13 17:33
수정 2025-10-13 17:33
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대
대구경찰청 깃발. 서울신문DB
대구경찰청 깃발. 서울신문DB


캄보디아에서 한국인을 겨냥한 납치·감금 범죄가 최근 급증하는 가운데 대구에서도 30대 남성이 캄보디아로 출국한 뒤 연락이 닿지 않는다는 신고가 접수됐다.

13일 대구 달서경찰서 등에 따르면 최근 캄보디아로 출국한 A(34)씨와 연락이 끊겼다는 가족의 신고가 접수됐다. A씨는 지난 9일 오전 가족에게 “빌린 돈을 갚기 위해 2~3주 동안 캄보디아에 일하러 다녀오겠다”고 말한 뒤 출국했다.

캄보디아의 수도 프놈펜에 도착한 그는 이틀 동안 가족과 연락이 닿았으나, 11일 오후를 끝으로 연락이 되지 않고 있다. 이에 A씨의 아버지는 주캄보디아 한국대사관에 전화를 걸었지만, 당사자의 위치를 직접 알리며 신고하는 게 원칙이라는 답변을 받았다.

경찰은 지난 12일 A씨의 아버지로부터 실종 신고를 접수한 뒤 외교부에 소재 확인을 요청한 상태다. 경찰 관계자는 “우리 국민이 해외로 출국한 뒤 연락이 안 된다는 신고가 접수되면 외교부에 이를 알리고 출국 대상국에 있는 한국 대사관을 통해서 실종자의 안위 여부를 확인하게 돼 있다”며 “그가 어떤 경위로 캄보디아로 가게 됐는지, 어떤 과정에서 부채가 생겼는지는 본격적으로 수사를 해 봐야 알 수 있다”고 말했다.

대구 민경석 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
이번 '카카오톡 업데이트' 여러분은 만족한가요?
15년 만에 단행된 카카오톡 대규모 개편 이후 사용자들의 불만이 폭증하고 있다. 애플리케이션을 내려받을 수 있는 구글 플레이스토어와 애플 앱스토어에는 “역대 최악의 업데이트”라는 혹평과 함께 별점 1점 리뷰가 줄줄이 올라왔고, 일부 이용자들은 업데이트를 강제로 되돌려야 한다며 항의하기도 했다. 여론이 악화되자 카카오는 개선안 카드를 꺼냈다. 이번 개편에 대한 여러분의 생각은?
1. 개편 전 버전이 더 낫다.
2. 개편된 버전이 좋다.
3. 적응되면 괜찮을 것 같다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
닫기
광고삭제
광고삭제
위로