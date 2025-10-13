금호고속, 광주∼안양·광주∼안성 신규 노선 개통

수원·안성중앙대 경유…이달 15일부터 하루 2~3회 운행

금호고속은 광주와 경기 안양·안성을 잇는 신규 고속버스 노선을 오는 15일부터 운행한다고 13일 밝혔다.광주∼안양 노선은 주중과 주말 각각 하루 3회씩 운행한다. 광주 출발은 주중 오전 7시 20분, 오후 1시 30분, 오후 7시이며, 주말에는 오전 6시 50분, 오후 1시 30분, 오후 6시 30분이다. 안양 출발은 주중 오전 8시 10분, 오후 1시 40분, 오후 7시 40분이며, 주말은 오전 7시 40분, 낮 12시 50분, 오후 7시 40분이다. 수원을 경유하며 소요 시간은 약 4시간 5분이다.광주∼안성 노선은 하루 2회 운행한다. 광주 출발은 오전 9시와 오후 3시, 안성 출발은 오전 9시 10분과 오후 3시다. 안성중앙대를 경유하며 소요 시간은 약 4시간 5분이다.운임은 광주∼안양 4만1천900원, 광주∼안성 3만원이며, 고속버스 티머니 또는 ‘티머니 Go’ 앱을 통해 예매할 수 있다.