대전 ‘아름다운 정원’ 대상에 목동 더샵 리슈빌

대전 '아름다운 정원' 대상에 목동 더샵 리슈빌

박승기 기자
박승기 기자
입력 2025-10-13 15:07
수정 2025-10-13 15:07
대전시 첫 공모전에 개인·공동주택 정원 ７곳 선정

대전시의 １회 아름다운 정원 공모전에서 대상에 선정된 목동 더샵 리슈빌。 대전시 제공
대전시의 １회 아름다운 정원 공모전에서 대상에 선정된 목동 더샵 리슈빌。 대전시 제공


대전의 ‘아름다운 정원’으로 목동 더샵 리슈빌이 선정됐다.

대전시는 13일 제1회 아름다운 정원 공모전 심사 결과 대상에 목동 더샵 리슈빌(공동 주택), 금상에 카페제라(개인 정원) 등을 선정했다고 밝혔다. 생활 속 정원문화 확산과 아름다운 정원을 발굴해 대전의 관광자원 육성을 목적으로 지난 7월 진행한 공모(개인 정원·공동주택)에는 총 15곳이 신청했다. 시는 서류 심사와 현장 평가를 거쳐 대상과 금상(2곳), 은상(2곳), 동상(2곳) 등 7곳을 선정했다.

수상 정원에는 현판 수여와 함께 계절별 꽃모 무상 지원, 민간 정원 등록 지원 등 다양한 인센티브를 제공할 예정이다. 또 24~26일 엑스포시민광장에서 개최되는 ‘2025 대전 정원박람회’에서 정원사진전 형태로 전시된다.

박영철 대전시 녹지농생명국장은 “첫 공모전을 통해 시민이 함께 만들어가는 정원 문화의 확산 기반을 마련했다”며 “도심 속 녹색공간인 정원을 적극 발굴해 공유할 수 있도록 적극 지원하겠다”고 말했다.

대전 박승기 기자
