‘수국’ 유혹에 빠져 80만명 울산 장생포 방문

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

‘수국’ 유혹에 빠져 80만명 울산 장생포 방문

박정훈 기자
박정훈 기자
입력 2025-10-02 13:49
수정 2025-10-02 13:49
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0

올해 수국 페스티벌 방문객 지난해보다 32.5% 증가… 카드 소비 10억 8000만원 집계

이미지 확대
지난 6월 울산 남구 장생포를 찾은 방문객들이 수국을 즐기고 있다. 서울신문DB
지난 6월 울산 남구 장생포를 찾은 방문객들이 수국을 즐기고 있다. 서울신문DB


울산 장생포 수국 페스티벌에 80만명이 다녀갔다.

울산 남구는 지난 6월 열린 ‘장생포 수국 페스티벌’에 80만 3000여명이 찾아 지난해 방문객 60만 6000여명보다 32.5% 늘었다고 2일 밝혔다. 남구는 통신사 유동인구 데이터와 카드사 소비 데이터 등을 결합한 공간정보 기반 빅데이터를 분석해 장생포 수국 페스티벌의 성과를 도출했다.

분석 결과, 카드 소비액은 전년 대비 13.6% 증가한 총 10억 8000만원으로 지역경제 활성화에 크게 기여한 것으로 나타났다. 특히 올해 다른 지역 방문객이 12만 6000명 늘어나 약 6억원을 소비한 것으로 집계됐다.

남구는 고래문화마을 전역 스트링라이트 설치와 토요 불꽃쇼 등 야간 콘텐츠를 강화해 야간 방문객도 전년 대비 42.5% 늘어났다.

장생포 수국 페스티벌은 2022년 첫 개최 이후 꾸준히 성장해 왔다. 방문객 수는 2022년 27만명에서 올해 80만명으로 3배 가까이 늘었다.

남구는 최근 설치된 대형 미디어 파사드와 웨일즈판타지움 공중그네를 시작으로 남부권 광역관광 개발사업을 차질 없이 진행해 장생포 고래문화특구를 대한민국 대표 관광명소로 만들 계획이다.

서동욱 남구청장은 “장생포 수국 페스티벌이 매년 성장하면서 울산을 대표하는 관광 콘텐츠로 자리잡았다”며 “앞으로도 축제 분석을 통해 지역경제에 실질적 효과를 주는 지속 가능한 성장 동력을 마련하겠다“고 말했다.
울산 박정훈 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
이번 '카카오톡 업데이트' 여러분은 만족한가요?
15년 만에 단행된 카카오톡 대규모 개편 이후 사용자들의 불만이 폭증하고 있다. 애플리케이션을 내려받을 수 있는 구글 플레이스토어와 애플 앱스토어에는 “역대 최악의 업데이트”라는 혹평과 함께 별점 1점 리뷰가 줄줄이 올라왔고, 일부 이용자들은 업데이트를 강제로 되돌려야 한다며 항의하기도 했다. 여론이 악화되자 카카오는 개선안 카드를 꺼냈다. 이번 개편에 대한 여러분의 생각은?
1. 개편 전 버전이 더 낫다.
2. 개편된 버전이 좋다.
3. 적응되면 괜찮을 것 같다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
닫기
광고삭제
광고삭제
위로