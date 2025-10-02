부산시, 2025년 차세대 양자과학기술 핵심 기초원천연구 공모 선정

방금 들어온 뉴스

부산시, 2025년 차세대 양자과학기술 핵심 기초원천연구 공모 선정

구형모 기자
입력 2025-10-02 13:24
수정 2025-10-02 13:24
부산시청 전경. 서울신문 DB
부산시청 전경. 서울신문 DB


부산시는 과학기술정보통신부의 2025년 차세대 양자과학기술 핵심 기초원천연구 공모에 ‘위상초전도체 개발 및 검증’ 과제로 선정됐다고 2일 밝혔다.

위상초전도체는 전기가 흐를 때 에너지를 잃지 않는 초전도체 가운데, 물질 내부에 특별한 양자상태가 나타나는 신소재다. 오류와 잡음에 강한 특성 덕분에 미래 양자컴퓨터 구현의 핵심 기반으로 떠올랐다.

이번 과제는 양자컴퓨팅 , 통신 , 센싱 분야에 5년간 국비 45억원 시비 2억원 등 총 47억원을 투입해 차세대 신소재 연구를 발굴·지원하는 사업이다.

시와 부산정보산업진흥원은 옥종목 부산대학교 교수를 중심으로 한국표준과학연구원과 함께 고품질 위상초전도 소재 개발 및 성능 향상 ,극한 환경 특성 측정 기술 개발 ,위상초전도 현상 검증 등을 추진한다.

시는 이번 과제 선정으로 2023년부터 최근 3년간 양자 기술 분야 과제 공모에서 6건이 선정돼 국비 205억원을 확보했다.

이번에 선정된 차세대 양자과학기술 핵심 기초원천연구는 차세대 신소재인 위상초전도체를 개발하는 과제로 핵심 기초 원천 분야다.

지난 7월 선정된 수요기반 양자기술 실증 및 컨설팅 사업은 양자 자기장 센서를 활용해 배터리 결함을 진단하는 과제로 산업 현장에서 활용 가능한 양자 기술 연구다.
구형모 기자
