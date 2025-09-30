검찰, ‘무담보 270억 대여 혐의’ 코인원 압수수색

방금 들어온 뉴스

검찰, ‘무담보 270억 대여 혐의’ 코인원 압수수색

김우진 기자
김우진 기자
입력 2025-09-30 17:55
수정 2025-09-30 17:55
검찰이 30일 200억이 넘는 회사자금을 무단 대여한 의혹을 받는 가상자산거래소 코인원에 대한 강제수사에 착수했다. 사진은 서울 영등포구 코인원 사옥 내부. 코인원 제공
검찰이 30일 200억이 넘는 회사자금을 무단 대여한 의혹을 받는 가상자산거래소 코인원에 대한 강제수사에 착수했다. 사진은 서울 영등포구 코인원 사옥 내부. 코인원 제공


검찰이 200억이 넘는 회사자금을 무단 대여한 의혹을 받는 가상자산거래소 코인원에 대한 강제수사에 착수했다.

서울남부지검 가상자산범죄합동수사부(부장 이상혁)는 30일 서울 영등포구에 있는 코인원 본사 등을 압수수색했다.

앞서 금융감독원은 지난 3월 종합감사에서 과거 코인원 대표가 당시 모회사인 옐로모바일에 270억원을 무담보로 빌려준 것으로 보고 업무상 배임으로 고발했다. 이에 검찰은 코인원에 대한 수사에 나섰다.

코인원은 지난 2018년 옐로모바일에 대여금을 반환하라는 소송을 제기해 2020년 승소한 바 있다. 이후 코인원은 옐로모바일로부터 받지 못한 자금을 회수 불가능한 손실로 처리했다.

코인원은 “본 사안은 당사가 피해자로 최종 승소한 내용이다. 충분히 소명을 했음에도 추가적인 확인이 필요하다는 금감원 요청에 따라 수사가 진행되고 있다”며 “현 대표와는 전혀 관계없는 압수수색”이라고 밝혔다.
김우진 기자
