부산 앞바다에 폐유 유출한 러시아 선박…해경, 나흘 추적 끝에 검거

부산 바다에 폐유를 유출한 러시아 선박이 나흘에 걸친 해경의 집요한 추적 끝에 검거됐다.부산해양경찰서는 해양관리법 위반 혐의로 러시아 선적 2616t급 냉동운반선 K호의 기관장 A(41·러시아 국적)씨를 불구속 입건해 조사하고 있다고 30일 밝혔다.A씨는 지난 24일오전 부산 영도구 청학수변공원 앞 해상에 폐유 39ℓ를 유출해 해양 오염을 일으킨 혐의를 받는다.해경은 당일 오전 9시 57분쯤 청학수변공원 앞 해상에 검은색 기름이 떠다닌다는 해녀의 신고를 접수했다. 해경은 방제함과 해양오염방제 요원 12명 등을 투입해 같은 날 오후 3시 35분쯤 방제작업을 완료했다.이후 해경은 바다에 기름이 유출된 원인을 찾기 위해 드론으로 유막 확산 상태와 이동 상황을 확인해 K호를 의심 선박으로 특정했다. 해상에서 채취한 시료를 분석한 결과 K호 내부에 있던 기름과 성분이 같았다.해경은 기름 유출 경로를 규명하기 위해 K호 내 기관실 전 구역을 전수검사하고 밸브와 배관, 탱크 라인 등 기름 유출 가능성이 있는 모든 곳을 조사했다.그 결과 엔진 수리를 위해 기관실 선저폐수를 탱크로 이송하던 중 중간밸브 불량으로 오염물이 해상에 유출된 사실을 밝혀냈다. 이런 수사 덕분에 수사 착수 나흘 만인 지난 27일 A씨가 혐의를 시인했다.부산해경 관계자는 “해양 오염 수사는 시료 일치 여부는 물론 선박 내 유출 경로까지 규명해야 하는 어려움이 있다. 전문요원이 드론과 유출유 확산 예측 시스템, 유지문 분석법 등 첨단기술을 활용해 체계적으로 집요하게 추적한 덕분에 검거할 수 있었다”라고 밝혔다.해양오염행위를 하면 해양환경관리법에 따라 관련자와 선박소유자 모두 형사처벌 대상이 된다. 해경은 방제작업에 투입된 비용을 A씨와 선사 측에 청구할 예정이다.