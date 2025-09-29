진천군 축제장에서 식사한 170명 식중독 증상

방금 들어온 뉴스

진천군 축제장에서 식사한 170명 식중독 증상

남인우 기자
남인우 기자
입력 2025-09-29 15:08
수정 2025-09-29 15:42
.
.


충북 진천의 한 축제장에서 음식을 먹은 주민들이 식중독 증세를 보여 보건당국이 조사에 나섰다.

29일 진천군에 따르면 최근 진행된 ‘생거진천문화축제’ 현장에 차려진 한 식당에서 점심을 먹은 주민과 군청 직원 등 170명이 복통과 구토, 설사 등 식중독 증상을 보이고 있다. 이 가운데 24명은 입원 치료를 받고 있다.

군은 이들의 가검물을 채취해 충북도보건환경연구원에 정밀 검사를 의뢰하고, 추가로 증세를 보이는 군민이 있는지 예의주시하고 있다.

이들은 지난 25일 축제장의 한 식당에서 점심을 먹은 것으로 알려졌다. 축제장에는 읍면별로 식당을 마련하는데 축제 첫날인 25일 하루만 운영됐다. 이날 이 식당 음식을 먹은 인원은 350여명이다. 축제는 28일까지 4일간 진행됐다.

군 관계자는 “25일 오후 3시부터 일부 주민에서 증상이 나타나기 시작했다”며 “중식이 감염원으로 추정된다”고 말했다.



진천군보건소는 한국외식업중앙회 진천군지부와 피해자들의 병원 치료비를 전액 보상하기로 했다.
진천 남인우 기자
위로