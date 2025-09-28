이철우 경북도지사, “미중 정상회담 경주박물관에서”…정부·국회 건의

방금 들어온 뉴스

이철우 경북도지사, “미중 정상회담 경주박물관에서”…정부·국회 건의

김형엽 기자
김형엽 기자
입력 2025-09-28 13:53
수정 2025-09-28 13:53
이미지 확대
국립경주박물관 옆 행사장 전경. 경북도 제공
국립경주박물관 옆 행사장 전경. 경북도 제공


경북도가 정부에 2025 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 기간 열릴 예정인 미국과 중국 정상회담 장소로 국립경주박물관을 건의했다.

28일 경북도는 이철우 경북도지사가 국립경주박물관 행사장을 미중 정상회담 장소로 사용해달라고 지난 26일 정부와 국회에 건의했다고 밝혔다.

이 지사는 지난 26일 APEC 현장을 방문한 김민석 국무총리에게 직접 전달해 정부 차원의 검토를, 김석기 국회 외교통일위원장에게는 국회 차원의 협조를 요청했다.

도는 최근 트럼프 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석 간 전화 통화로 양자 회담 가능성이 높아진 가운데, 국립경주박물관이 회담의 최적지라 판단하고 있다. 신라 유물뿐 아니라 당·서역의 교류 유물까지 전시돼 있어 역사적 상징성과 평화의 메시지를 담고 있다는 평가다.

정상회의를 앞두고 사상 최초로 신라 금관이 한자리에 전시될 예정이다. 양국 정상 만남에 맞춰 전 세계 우리 문화유산을 자연스럽게 노출하는 기회가 될 것이라 기대하고 있다.

올해 초 경주박물관이 APEC 만찬장으로 선정되면서 별도 공간이 조성됐으나, 지난 19일 만찬 장소가 보문단지 내 호텔 연회장으로 변경된 바 있다.

이철우 지사는 “만찬장은 개최국의 첨단기술과 문화, 의전이 집약된 상징적인 공간”이라며 “경주스러움을 보여주기 위해 지난해부터 전 행정력을 동원해 박물관 옆 행사장을 조성했으나, 갑작스러운 장소 변경으로 경주 시민들의 아쉬움이 큰 상황”이라고 했다.

이어 그는 “국립경주 박물관 행사장을 미중 정상회담장 등으로 활용하게 된다면 시민들의 상실감을 해소하고, 천년 신라의 문화를 전 세계에 선보일 절호의 기회가 될 것이다”고 강조했다.
안동 김형엽 기자
