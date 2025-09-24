[사고] AI시대, 새 역사 쓸 당신을 기다립니다

입력 2025-09-24 01:11
수정 2025-09-24 01:11
121년 서울신문 수습기자·미디어경영직 공채

진흙 속에서도 누군가는 별을 보고 있다고 했던가요. 어둠이 깊으면 새벽을 준비할 까닭은 더 또렷해집니다. 인공지능(AI)이 질주하는 변혁의 시간. 기자의 이름으로 무엇을 할 수 있느냐고 묻습니다. 눈과 귀를 뜨겁게 열어 36.5도로 증언할 힘. 기자의 펜은 식지 않습니다.

종합 미디어 그룹으로 도약하는 서울신문이 수습기자와 미디어경영직의 새 주역을 찾습니다. 121년 역사의 가장 빛나는 주인공이 되십시오. 발소리 당당하게 걸어갈 사람, 당신을 기다립니다.

■﻿﻿우대사항

- 공통 : 취업지원대상자 및 장애인

- 미디어경영 : 공인회계사, 세무사, 공인노무사 등 전문자격증 또는 재경·인사 관련 자격증 소지자

■서류접수

- 2025년 9월 26일(금) 10시~2025년 10월 14일(화) 18시까지 서울신문 채용 홈페이지 접수(https://recruit.seoul.co.kr)

※ 접수 마감일은 지원자가 집중될 수 있으니 미리 접수시키기 바랍니다.

■1차 합격자 발표(예정)

- 2025년 10월 28일(화) 14시 이후, 본사 채용 홈페이지 개인별 조회 가능

※ 합격자 발표일은 예정사항으로 본사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

■2차 필기시험

- 2025년 11월 1일(토), 온라인 진행

※ 1차 서류전형 합격자만 필기시험 응시가 가능합니다.

■제출서류

① 입사지원서 및 자기소개서(인터넷 접수)

② 대학교 졸업(예정)증명서 1부

③ 대학교 전학년 성적증명서 1부(단, 전학년 평균 성적이 백분율 점수로 표기된 것)

④ 공인 어학 성적증명서 1부(2021년 1월 1일 이후 취득)

⑤ (해당자) 취업지원대상자 및 장애인 증빙서류 1통

⑥ (해당자) 우대사항 자격증 사본 1부

※ ②∼⑥ 은 3차 실무평가 당일 제출 / 지원서의 내용이 사실과 다르거나 원본 증빙이 불가능할 경우 합격이 취소되거나 전형상 불이익을 받을 수 있습니다.

■문의사항 : 서울신문 인사팀(02-2000-9061∼3 / insa@seoul.co.kr)
2025-09-24 2면
