삼성전자, TV수장 교체… 개발자 아닌 ‘마케팅 전문가’

TV 위기에 이원진 사업부장 선임

제조업에서 탈피 서비스로 승부수

이미지 확대 이원진 삼성전자 글로벌마케팅실장 사장 닫기 이미지 확대 보기 이원진 삼성전자 글로벌마케팅실장 사장

세줄 요약 삼성전자가 TV 사업 부진과 중국 저가 공세에 대응해 마케팅 전문가 이원진 사장을 VD사업부장으로 선임했다. 개발자 중심이던 조직을 콘텐츠·서비스 강화형으로 바꾸고, TV 사업을 하드웨어에서 소프트웨어 중심으로 전환하려는 의도가 읽힌다. TV 사업 부진 속 수장 교체 발표

마케팅 전문가 이원진 사장 선임

콘텐츠·서비스 중심 전환 추진

2026-05-05 B3면

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TV 부문에서 사업난에 빠진 삼성전자가 4일 이원진 글로벌마케팅실장 사장을 영상디스플레이(VD) 사업부장으로 신규 선임하며 본격적인 체질 개선에 나섰다. 연말 인사라는 기존 관행을 깨고 5월에 TV 부문의 수장을 바꾼데 대해 ‘반도체 외끌이’에 대한 위기감이 반영됐다는 분석이 나온다.이 사업부장은 구글코리아 대표이사를 지낸 뒤 2014년 VD사업부로 합류한 콘텐츠·서비스 및 마케팅 전문가다. 삼성전자에서도 TV에서 원하는 콘텐츠를 선택해 볼 수 있는 삼성 TV 플러스, TV로 미술 작품을 구독하는 ‘삼성 아트스토어’ 등 수익 서비스를 내놓았다. 그간 개발자 출신이 맡던 VD 사업부장을 이 사업부장에게 맡긴 것은 위기에 빠진 TV 사업을 하드웨어에서 소프트웨어 중심으로 전환하려는 포석으로 보인다. 삼성전자는 지난달 컨퍼런스콜에서 TV 사업에 대해 “콘텐츠를 지속 강화해 차별화된 경쟁력을 확보하겠다”고 밝힌 바 있다.현재 TV 제조업은 글로벌 가전 수요 위축과 중국의 저가 공세에 끼인 형국이다. 지난 1분기 VD사업부의 매출은 연결 기준 7조 7000억원으로 전년동기대비 0.4% 하락했고 직전 분기보다 12%나 떨어졌다. 이에 삼성전자는 최근 TV 및 가전 사업 부문에 대해 경영 진단을 하는 등 사업 구조 조정에 나서고 있다. 중국에서 TV와 가전 사업을 철수하는 방안도 검토 중이다.이 사업부장은 향후 서비스비즈니스팀장을 겸직하며 콘텐츠와 마케팅 분야까지 확장해 TV 사업 전략을 모색할 예정이다. 이 사장이 담당하던 글로벌마케팅실은 DX부문 직속으로 편입되며, 전임 용석우 사업부장은 DX부문장 보좌역에 위촉됐다.