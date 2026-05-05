현대 N 페스티벌 시즌 개막… 동일 차종으로 진검승부

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현대 N 페스티벌 시즌 개막… 동일 차종으로 진검승부

입력 2026-05-05 00:18
수정 2026-05-05 00:18
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현대 N 페스티벌 시즌 개막… 동일 차종으로 진검승부
현대 N 페스티벌 시즌 개막… 동일 차종으로 진검승부 현대자동차는 오는 8~10일 용인 에버랜드 스피드웨이에서 열리는 1라운드 경기를 시작으로 ‘2026 현대 N 페스티벌’ 시즌을 개막한다고 4일 밝혔다. 단일 차종끼리 트랙을 달려 드라이버의 실력만으로 승부를 겨루는 국내 최대 규모의 원메이크 레이스로, 이번 시즌에는 아이오닉 5 N eN1 컵카(경주 차량)의 ‘그란 투리스모 eN1 클래스’, 아반떼 N1 컵카의 ‘금호 N1 클래스’, 아반떼 N2 컵카의 ‘넥센 N2 클래스’, 아반떼 N2 컵카의 ‘넥센 N3 클래스’ 등 총 4개 등급 대회가 운영된다. 1라운드를 시작으로 오는 10월까지 총 6라운드가 진행된다. 사진은 지난해 ‘2025 현대 N 페스티벌’에서 경주차가 주행하는 모습.
현대자동차 제공


현대자동차는 오는 8~10일 용인 에버랜드 스피드웨이에서 열리는 1라운드 경기를 시작으로 ‘2026 현대 N 페스티벌’ 시즌을 개막한다고 4일 밝혔다. 단일 차종끼리 트랙을 달려 드라이버의 실력만으로 승부를 겨루는 국내 최대 규모의 원메이크 레이스로, 이번 시즌에는 아이오닉 5 N eN1 컵카(경주 차량)의 ‘그란 투리스모 eN1 클래스’, 아반떼 N1 컵카의 ‘금호 N1 클래스’, 아반떼 N2 컵카의 ‘넥센 N2 클래스’, 아반떼 N2 컵카의 ‘넥센 N3 클래스’ 등 총 4개 등급 대회가 운영된다. 1라운드를 시작으로 오는 10월까지 총 6라운드가 진행된다. 사진은 지난해 ‘2025 현대 N 페스티벌’에서 경주차가 주행하는 모습.

현대자동차 제공

2026-05-05 B3면
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