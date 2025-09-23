[사고] 추억과 낭만이 있는 월미도를 달리세요

2025-09-23 2면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울신문사는 11월 29일(토) 인천 월미도 일대에서 구도심 지역경제 활성화를 위한 ‘2025 서울신문 월미도 런 및 펫 동반 걷기’ 대회를 개최합니다. 바다 내음 가득한 월미도에서 시민들과 함께 달리는 즐거움을 나누고자 합니다. 늦가을의 선선한 바람을 맞으며 가족, 친구, 반려동물과 함께 잊지 못할 추억을 만들어 보시기 바랍니다.■일 시 : 2025년 11월 29일(토) 오전 9시■장 소 : 인천 월미도 및 주변도로■대상·참가비 : 10㎞(만 15세 이상 개인·단체) 5만원, 5㎞(개인·단체) 4만원■모 집 인 원 : 2500명(선착순 마감)■주 최·주 관 : 서울신문사■후 원 : 인천광역시 중구, 인천중구체육회, (사)월미도번영회, 월미도상인회■홈 페 이 지 : www.wolmidorun.co.kr■문 의 : (02)2000-9311~2