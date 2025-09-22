진종오 “사제총·실탄 불법유통”…경찰 “상당수 압수”

방금 들어온 뉴스

진종오 “사제총·실탄 불법유통”…경찰 “상당수 압수”

한상봉 기자
한상봉 기자
입력 2025-09-22 20:19
수정 2025-09-22 20:25
진종오 의원 “실탄 2만발·사제총 100정 시중 유통” 주장
경찰 “시중 수량 많지 않아…대통령 암살 기획수사 아냐”

국민의힘 진종오 의원. 2024.12.12. 연합뉴스
국민의힘 진종오 의원. 2024.12.12. 연합뉴스


경찰이 사격선수용 실탄과 사제총의 불법 유통 정황을 포착하고 관련자들을 구속 수사 중이다.

경기북부경찰청 형사기동2팀은 22일 “사격선수용 실탄과 사제총을 불법 유통한 일당 3명을 검거해 구속했다”며 “올해 1월 ‘유해조수 사냥 과정에서 불법 유통 실탄이 사용된다’는 첩보를 입수해 수사에 착수했다”고 밝혔다. 경찰은 수사 과정에서 불법 유통된 실탄을 다수 압수했으며, 공범들에 대한 추가 수사도 진행 중이라고 덧붙였다.

‘사제총 100여 정과 실탄 2만여 발이 시중에 풀렸다’는 의혹에 대해서는 “이미 상당수를 압수했기 때문에 시중 유통 물량은 많지 않을 것”이라고 선을 그었다. 전 사격 국가대표 감독 연루 여부는 현재 확인 중이다.

앞서 사격 국가대표 출신 진종오 국민의힘 의원은 국회 기자회견에서 “혐의자 A씨가 전 국가대표 감독 B씨와 공모해 불법적으로 사제총기 유통업자에게 경기용 실탄 3만 발을 제공했고, 수사 과정에서 회수된 것으로 안다”며 “시중에 사제총 100여 정과 실탄 2만 발 이상이 풀린 것으로 추정된다”고 주장했다. 진 의원은 또 “22구경 실탄은 소구경·저반동 탄약이지만 인체 주요 부위를 맞으면 치명적일 수 있다”며 정부의 공개를 촉구했다.

이에 대해 경찰은 “진 의원이 주장한 이재명 대통령 암살·저격설과 연관된 기획수사는 전혀 없었다”며 “불법 유통된 실탄 첩보에 따라 착수한 사건일 뿐”이라고 반박했다.
한상봉 기자
