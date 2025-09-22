부산 전국체전 23일부터 사전경기…체조, 펜싱 등 7종목

방금 들어온 뉴스

부산 전국체전 23일부터 사전경기…체조, 펜싱 등 7종목

정철욱 기자
정철욱 기자
입력 2025-09-22 17:59
수정 2025-09-22 17:59
부산시청 젼경. 부산시 제
부산시청 젼경. 부산시 제


부산시는 다음 달 17일 개막하는 제106회 전국체육대회를 앞두고, 23일부터 사전 경기를 개최한다고 22일 밝혔다.

사전 경기 종목은 체조, 펜싱, 카누, 당구, 배드민턴, 수중 핀수영, 태권도 등 7개다. 전국체육대회 규정에 따라 올림픽 출전권 획득과 관련된 경기, 참가 선수가 많아 대회 기간 내 진행이 어려운 종목은 사전 경기를 치를 수 있다.

시는 사전 경기가 단순히 경기력 향상과 대회 준비를 넘어 지역 경제와 체육 활성화에 긍정적 효과를 가져올 것으로 기대한다.

시는 주요 경기 홍보를 강화하고 경기장 주변과 시설 안전 점검을 실시해 선수와 관람객 모두 편안하고 안전하게 체전의 열기를 즐길 수 있도록 준비할 예정이다.

부산시 관계자는 “사전 경기 참가 선수들이 최상의 기량을 펼칠 수 있도록 경기장을 준비하고 대회 운영을 빈틈없이 하겠다. 사전 경기를 통해 체전 분위기를 고조하고 성공적인 본대회 개최 발판을 마련하겠다”라고 밝혔다.
부산 정철욱 기자
