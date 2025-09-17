우리 애도 학폭 피해?… 2.5%로 역대 최대, 초등생은 무려 5%

우리 애도 학폭 피해?… 2.5%로 역대 최대, 초등생은 무려 5%

입력 2025-09-17 01:18
수정 2025-09-17 01:18
교육부, 초중고생 실태조사

언어폭력 39% 최다… 신체 14.6%
특히 집단 따돌림·사이버폭력 늘어학교폭력을 당한 경험이 있다고 답한 전국 초·중·고교생 비율이 역대 최고치를 기록했다. 특히 초등학교는 5년 연속 증가해 처음으로 5%를 넘겼다.

교육부는 17개 시도교육청과 ‘2025년 1차 학교폭력 실태조사’를 실시한 결과 피해 응답률이 2.5%로 지난해 1차 조사보다 0.4% 포인트 증가했다고 16일 밝혔다.

교육부의 학교폭력 조사는 한해 두차례 시행된다. 이번 1차 조사는 초등 4학년부터 고교 3학년생 326만명이 지난 4~5월 참여했다.

학생 피해 응답률은 전수조사가 실시된 2013년(2.2%) 이후 가장 높았다. 피해 응답률은 2019년 1.6%에서 코로나19로 원격 수업을 하면서 2020년 0.9%로 크게 줄었다가, 등교 재개 이후 매년 늘고 있다.

학교급별 피해 응답률은 초등학교 5.0%, 중학교 2.1%, 고등학교 0.7%로 모든 학교급에서 전년 대비 상승했다. 2024년 1차 조사보다 초등학생이 0.8% 포인트 늘어 상승률이 가장 컸고 중학생(0.5% 포인트), 고등학생(0.2% 포인트) 순이었다.

학교폭력 제로센터 지원단 등 현장에서는 피해응답률 상승 원인으로 교육과 미디어 등을 통해 학교폭력에 대한 전반적인 인식이 확산한 점을 꼽았다. 교육부 관계자는 “다수에게 피해를 주는 사이버 폭력이 늘어난 것은 물론, 과거와 달리 학교폭력을 적극적으로 신고하는 등 학생과 학부모 민감도가 높아졌다”고 설명했다.



피해 유형은 언어폭력이 39.0%로 가장 많았고 집단 따돌림(16.4%), 신체 폭력(14.6%) 사이버 폭력(7.8%) 순으로 조사됐다. 지난해보다 늘어난 유형은 집단 따돌림(0.9% 포인트)과 사이버폭력(0.4% 포인트)이다.
김지예 기자
2025-09-17 12면
