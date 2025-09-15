조선대, 2026 수시 경쟁률 5.1대 1…의·치·약 강세 여전

의예 13.71대 1·치의예 14.86대 1·약학과 14.50대 1 기록

조선대학교가 2026학년도 수시모집에서 정원 4629명에 2만2830명이 몰리며 평균 4.93대 1(정원내 5.1대 1)의 경쟁률을 나타냈다. 지난해(4.67대 1)보다 소폭 상승한 수치다.14일 조선대에 따르면 전형별 경쟁률은 △학생부교과(일반전형) 5.09대 1 △지역인재전형 5.24대 1 △학생부종합(면접) 9.83대 1 △학생부종합(서류) 4.50대 1 △실기·실적 3.88대 1이었다. 특히 의·치·약 계열은 예년과 마찬가지로 치열한 경쟁을 보였다.학생부교과 일반전형에서 의예과는 13.71대 1, 치의예과 14.86대 1, 약학과 14.50대 1을 기록했다. 지역인재전형 역시 의예과 6.82대 1, 치의예과 8.12대 1, 약학과 7.68대 1로 높았다. 학생부종합(면접전형)에서는 의예과 18.17대 1, 치의예과 14.33대 1, 약학과 32.33대 1로 의약학 계열 쏠림이 두드러졌다.올해 신설된 학생부종합(서류전형)에서도 의예과 14.83대 1, 치의예과 12.83대 1, 약학과 21.00대 1을 기록하며 ‘의치약’ 강세가 재확인됐다.의약학 외 전공 가운데서는 학생부교과 일반전형에서 간호학과, 경찰행정학과, 상담심리학과, 언어치료학과, 소방재난관리학과가 상위권을 차지했다. 학생부종합(면접전형)에서는 경찰행정학과, 미디어커뮤니케이션학과, 간호학과, 경영학부, 토목공학과 순으로 경쟁률이 높았다. 실기전형에서는 문예창작학과, 스포츠산업학과, 만화·애니메이션학과가 강세를 보였다.서류 제출 마감은 오는 19일 오후 5시까지며, 최종 합격자는 전형별로 11월 11일과 12월 12일에 발표된다. 자세한 일정은 조선대 입학처 홈페이지에서 확인할 수 있다.조윤형 조선대 입학처장은 “모든 전형을 공정하고 투명하게 운영해 학생 성공을 여는 대학으로서 책임을 다하겠다”고 말했다.