“믿을 수 없는 일이”…시각장애인, 묵호 ‘나 홀로 여행’ 중 놀란 사연

유튜버로 활동 중인 시각장애인 앵커 허우령씨.

유튜버로 활동 중인 시각장애인 앵커 허우령(왼쪽)가 들어간 강원 동해시 묵호의 한 식당에서 식당 직원이 허씨에게 그릇이 어디 있는지 손으로 알려주고 있다.

유튜버로 활동 중인 시각장애인 앵커 허우령씨가 들어간 강원 동해시 묵호의 한 카페에서 카페 사장이 허씨의 안내견에게 물을 가져다준 모습.

이미지 확대 유튜버로 활동 중인 시각장애인 앵커 허우령씨. 유튜브 채널 ‘우령의 유디오’ 캡처 닫기 이미지 확대 보기 유튜버로 활동 중인 시각장애인 앵커 허우령씨. 유튜브 채널 ‘우령의 유디오’ 캡처

최근 속초와 여수, 울릉도 등 여러 관광지가 바가지요금과 불친절 논란 등으로 도마 위에 오른 가운데 한 시각장애인이 강원 동해시 묵호에서 받은 친절과 배려가 잔잔한 감동을 안기며 화제가 됐다.유튜버로 활동 중인 KBS 시각장애인 앵커 허우령씨는 지난 8일 자신의 유튜브 채널 ‘우령의 유디오’에 ‘처음 온 묵호에서 정말 믿을 수 없는 일들이 벌어졌습니다’라는 제목의 영상을 올렸다.묵호에 도착한 허씨는 한 음식점을 찾아가던 도중 길을 헤매다 횡단보도에서 만난 한 시민의 도움을 받아 식당에 다다른다.대기하다 들어간 식당에서는 허씨 혼자인데도 종업원이 안내견이 향한 곳에 앉으라며 4인용 테이블로 안내했다.또 종업원은 음식을 내다 준 뒤에도 허씨가 음식 위치를 잘 모를까 봐 직접 뚝배기와 밥그릇이 어디 있는지 알려주는 등 친절을 베풀었다. 허씨에게 주문한 음식을 맛있게 먹는 방법을 알려준 뒤 직접 음식을 섞어주기도 했다.이후 방문한 카페에서는 안내견이 목마를까 봐 직원이 물을 직접 떠다 주기도 했다.안내견을 동반한 채 혼자 여행한 허씨는 식당이나 카페, 택시를 이용할 때 전혀 눈총받지 않았다.그 덕분에 허씨는 묵호에 다시 방문하고 싶다고 했다. 그는 “안 보이는 내가 혼자 여행한다는 게 두려움과 불안한 일이었는데, 묵호는 너무 따뜻한 마음을 많이 느끼고 가서 진짜 힐링 여행이었다”며 “꼭 다시 오고 싶다”고 소감을 밝혔다.영상이 올라오자 ‘감동했다’는 내용의 네티즌 댓글이 이어졌다. 영상에는 “불친절한 상인들만 접하다 이 영상 보니 마음이 따뜻해지는 기분이다”, “나까지 힐링 된다”, “묵호 잘 모르는 도시였는데 다음에 놀러 가야겠다” 등의 댓글이 달렸다.한 동해시민은 “불친절하게 대하면 어쩌나 조마조마했는데 모두 친절해 보는 마음이 너무 따뜻했다”고 댓글을 남겼다. 이 외에도 “묵호 사람인 게 뿌듯하다”, “묵호 주민인데 즐겁게 여행했다니 더없이 행복하다”, “묵호가 고향인데 보는 동안 감동했다” 등의 댓글이 달리기도 했다.