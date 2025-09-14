[단독]“생후 한 달 자녀 죽였다” 대구서 30대 자수…경찰 수사

13일 저녁 대구 한 야산서 아동 시신 발견

경찰 “정확한 사건 경위 조사 중”

이미지 확대 경찰·용의자 자료 이미지. 서울신문DB 닫기 이미지 확대 보기 경찰·용의자 자료 이미지. 서울신문DB

“아이가 잠을 자지 않고 보채 손바닥으로 한대 때렸다”며

실수로 아이를 살해했다는 취지로 진술한 것으로 알려졌다.

대구에서 30대 남성이 자녀를 살해하고 시신을 유기했다며 자수해 경찰이 수사에 나섰다.대구 달성경찰서는 아동학대치사 혐의로 A(30대)씨를 붙잡아 조사 중이라고 14일 밝혔다.경찰에 따르면 A씨는 지난 10일 밤 대구 달성군 구지면에서 생후 한 달된 자녀를 살해하고 이튿날 시신을 유기한 혐의를 받고 있다. A씨는 지난 13일 자수했다.경찰은 신고 내용을 토대로 숨진 아동의 시신을 수색한 끝에 같은 날 저녁 한 야산에서 발견했다. A씨는 경찰에이에 따라 경찰은 A씨를 상대로 구체적인 범행 동기와 사건 경위 등을 파악하고 있다. 이와 함께 숨진 아동에 대한 부검도 실시할 예정이다.경찰 관계자는 “A씨 부부를 상대로 정확한 내용을 조사 중”이라며 “수사 중인 사안이라 자세한 내용은 밝힐 수 없다”고 말했다.