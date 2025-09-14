[단독]“생후 한 달 자녀 죽였다” 대구서 30대 자수…경찰 수사

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

[단독]“생후 한 달 자녀 죽였다” 대구서 30대 자수…경찰 수사

민경석 기자
민경석 기자
입력 2025-09-14 10:09
수정 2025-09-14 12:54
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0

13일 저녁 대구 한 야산서 아동 시신 발견
경찰 “정확한 사건 경위 조사 중”

이미지 확대
경찰·용의자 자료 이미지. 서울신문DB
경찰·용의자 자료 이미지. 서울신문DB


대구에서 30대 남성이 자녀를 살해하고 시신을 유기했다며 자수해 경찰이 수사에 나섰다.

대구 달성경찰서는 아동학대치사 혐의로 A(30대)씨를 붙잡아 조사 중이라고 14일 밝혔다.

경찰에 따르면 A씨는 지난 10일 밤 대구 달성군 구지면에서 생후 한 달된 자녀를 살해하고 이튿날 시신을 유기한 혐의를 받고 있다. A씨는 지난 13일 자수했다.

경찰은 신고 내용을 토대로 숨진 아동의 시신을 수색한 끝에 같은 날 저녁 한 야산에서 발견했다. A씨는 경찰에 “아이가 잠을 자지 않고 보채 손바닥으로 한대 때렸다”며 실수로 아이를 살해했다는 취지로 진술한 것으로 알려졌다.

이에 따라 경찰은 A씨를 상대로 구체적인 범행 동기와 사건 경위 등을 파악하고 있다. 이와 함께 숨진 아동에 대한 부검도 실시할 예정이다.



경찰 관계자는 “A씨 부부를 상대로 정확한 내용을 조사 중”이라며 “수사 중인 사안이라 자세한 내용은 밝힐 수 없다”고 말했다.
대구 민경석 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
가수 유승준의 한국비자발급 허용에 대한 당신의 생각은?
가수 유승준이 한국 입국비자 발급을 거부한 처분을 취소해 달라며 낸 세 번째 소송에서도 승소했다. 다만 이전처럼 주로스앤젤레스(LA) 총영사관이 법원 판단을 따르지 않고 비자 발급을 거부할 경우 한국 입국은 여전히 어려울 수 있다. 유승준의 한국입국에 대한 당신의 생각은?
1. 허용해선 안된다
2. 이젠 허용해도 된다
3. 관심없다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
닫기
광고삭제
광고삭제
위로