해병대 6여단 총기사고… 머리에 총상 20대 해병 사망

해병대 6여단 총기사고… 머리에 총상 20대 해병 사망

이정수 기자
이정수 기자
입력 2025-09-13 10:05
수정 2025-09-13 11:09
서해5도 해안 경계 근무를 서는 해병대 장병들. 사진은 기사 내용과 무관함. 서울신문DB
서해5도 해안 경계 근무를 서는 해병대 장병들. 사진은 기사 내용과 무관함. 서울신문DB


인천 옹진군 대청도 소재 해병부대에서 20대 해병이 머리 부위에 총상을 입고 숨지는 사고가 발생했다.

13일 해병대 등에 따르면 이날 오전 7시 42분쯤 옹진군 대청도에서 해상 탐색 임무를 마치고 복귀하던 해병대 6여단 소속 수송병 A 병장이 총상을 입었다.

이 사고로 A 병장은 머리 부위에 큰 부상을 입고 심정지 상태로 심폐소생술(CPR)을 받으며 보건소로 이송됐으나 사망했다.

해병대사령부는 “사고 해병은 이마 부위에 출혈이 발생하여 위중한 상태로 발견됐으며, 응급치료 및 후송 준비 중 오전 9시 1분부로 최종 사망 판정을 받았다”고 밝혔다.

사망 사고와 관련해 정확한 내용은 아직 확인되지 않았다. 해당 탄이 공포탄인지 실탄인지도 파악 중이다.

해병대사령부 관계자는 “해병대 군사경찰과 인천경찰이 함께 조사할 예정”이라고 말했다.

군은 정확한 사고 경위와 총기 안전 관리 규정 준수 여부를 조사 중이다.
이정수 기자
위로