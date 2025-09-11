“제천 의림지 논두렁 체육대회 참가하세요”

이미지 확대 제1회 의림지 논두렁 체육대회가 열리는 의림지뜰. 제천시 제공. 닫기 이미지 확대 보기 제1회 의림지 논두렁 체육대회가 열리는 의림지뜰. 제천시 제공.

충북 제천시농민단체협의회는 다음 달 17과 18일 이틀간 모산동 의림지 뜰에서 ‘제1회 의림지 논두렁 체육대회’를 연다고 11일 밝혔다.의림지 농경문화와 제천 농특산물을 알리기 위해 마련된 행사다.협의회는 벼를 수확한 뒤 흙을 갈아엎고 호밀을 심어 경기장을 만들 예정이다. 호밀이 잔디 역할을 한다.종목은 논두렁 축구와 손야구, 이벤트 형식으로 펼쳐지는 농구와 볼링이다.논두렁 축구는 7명이 고무신을 신고 한다. 우승팀은 상금 100만원과 쌀 20㎏ 10포를 받는다. 손야구는 5명이 투수 없이 배구공으로 한다. 50만원과 쌀 10포가 우승팀에게 돌아간다.가족 단위 참가자들을 위해 마련되는 이색 농구와 볼링은 간단한 게임을 통해 상품을 주는 이벤트다.전 종목 참가비는 무료다. 논두렁 축구와 손야구 참가 신청은 오는 27일 오후 6시까지다.시는 농특산물 홍보를 위해 경기장 주변에 전시판매장을 마련할 예정이다.시 관계자는 “참가자와 관람객 모두에게 특별한 추억을 선사하게 될 것”이라고 말했다.