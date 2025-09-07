도심형 옥상정원 ‘구암 산들강’, 울산시 제8호 민간정원 등록

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

도심형 옥상정원 ‘구암 산들강’, 울산시 제8호 민간정원 등록

박정훈 기자
박정훈 기자
입력 2025-09-07 13:46
수정 2025-09-07 13:46
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대
울산시 제8호 민간정원으로 등록된 ‘구암 산들강’ 건물 전경. 울산시 제공
울산시 제8호 민간정원으로 등록된 ‘구암 산들강’ 건물 전경. 울산시 제공


도심형 옥상정원 ‘구암 산들강’이 울산시 민간정원으로 등록됐다.

울산시는 북구 화봉동의 옥상정원 ‘구암 산들강’을 울산시 제8호 민간정원으로 등록했다고 7일 밝혔다.

구암 산들강은 전체 면적 833㎡ 중 75.5% 정도인 706㎡가 녹지로 꾸며진 도심형 옥상정원이다. 이 정원에서는 교목 35종, 관목 20종, 초화류 5종 등 60여종의 식물이 자라고 있다.

특히 이 정원은 빗물을 재활용하는 관수 시스템을 도입해 친환경 정원으로 운영하고 있다.

이 정원은 도심과 가까워 접근성이 뛰어나고 휴게실, 화장실, 주차장 등 편의시설도 잘 갖춰 누구나 쉽게 찾을 수 있는 녹색 쉼터로 주목받고 있다.



시 관계자는 “구암 산들강은 민간이 자발적으로 조성한 정원으로, 도시 속 녹색 쉼터의 모범 사례”라며 “우수한 민간 정원을 지속해서 발굴해 시민과 함께하는 생태도시 울산을 만들어 가겠다”고 말했다.
울산 박정훈 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
가수 유승준의 한국비자발급 허용에 대한 당신의 생각은?
가수 유승준이 한국 입국비자 발급을 거부한 처분을 취소해 달라며 낸 세 번째 소송에서도 승소했다. 다만 이전처럼 주로스앤젤레스(LA) 총영사관이 법원 판단을 따르지 않고 비자 발급을 거부할 경우 한국 입국은 여전히 어려울 수 있다. 유승준의 한국입국에 대한 당신의 생각은?
1. 허용해선 안된다
2. 이젠 허용해도 된다
3. 관심없다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
닫기
광고삭제
광고삭제
위로