도심형 옥상정원 ‘구암 산들강’, 울산시 제8호 민간정원 등록

울산시 제8호 민간정원으로 등록된 ‘구암 산들강’ 건물 전경. 울산시 제공
도심형 옥상정원 ‘구암 산들강’이 울산시 민간정원으로 등록됐다.
울산시는 북구 화봉동의 옥상정원 ‘구암 산들강’을 울산시 제8호 민간정원으로 등록했다고 7일 밝혔다.
구암 산들강은 전체 면적 833㎡ 중 75.5% 정도인 706㎡가 녹지로 꾸며진 도심형 옥상정원이다. 이 정원에서는 교목 35종, 관목 20종, 초화류 5종 등 60여종의 식물이 자라고 있다.
특히 이 정원은 빗물을 재활용하는 관수 시스템을 도입해 친환경 정원으로 운영하고 있다.
이 정원은 도심과 가까워 접근성이 뛰어나고 휴게실, 화장실, 주차장 등 편의시설도 잘 갖춰 누구나 쉽게 찾을 수 있는 녹색 쉼터로 주목받고 있다.
시 관계자는 “구암 산들강은 민간이 자발적으로 조성한 정원으로, 도시 속 녹색 쉼터의 모범 사례”라며 “우수한 민간 정원을 지속해서 발굴해 시민과 함께하는 생태도시 울산을 만들어 가겠다”고 말했다.
