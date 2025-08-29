고창군-국토교통부, ‘호남권 드론통합지원센터’ 구축 맞손

방금 들어온 뉴스

고창군-국토교통부, ‘호남권 드론통합지원센터’ 구축 맞손

설정욱 기자
설정욱 기자
입력 2025-08-29 09:35
수정 2025-08-29 09:35
고창(호남권) 드론통합지원센터 조감도. 고창군 제공
고창(호남권) 드론통합지원센터 조감도. 고창군 제공


전북 고창군과 국토교통부가 고창군 성내면 조동리 일원에 조성 중인 ‘고창(호남권) 드론통합지원센터’ 구축 및 운영에 협력하기로 했다.

고창군은 국토부와 드론통합지원센터 건립을 공식화하고, 원활한 운영과 관리, 관련 산업 활성화를 위한 상호 협약을 체결했다고 29일 밝혔다.

‘고창(호남권) 드론통합지원센터’는 총사업비 363억원으로 8만 9602㎡ 대지에 드론통합지원센터(비행시험·드론자격·드론교육), 활주로 및 실기시험장 등을 구축하는 사업이다.

지난해 12월 기반 시설 조성공사를 착공했고, 현재 실시설계용역 및 건축 인허가도 완료했다.

오는 9월 중 본격적인 건립공사가 예정돼 있다.

군은 연간 1000여명이 센터를 이용하고, 자격시험 인원도 1만 5000명에 달할 것으로 전망한다.

심덕섭 고창군수는 “이번 협약 체결은 고창군이 미래 첨단산업 중심지로 도약하는 중요한 계기다”며 “기반 시설 조성공사와 건립 추진에 차질 없도록 추진하겠으며, 양 기관과 긴밀히 협력해 고창군 드론인프라 구축에 기여하도록 하겠다”고 밝혔다.
설정욱 기자
