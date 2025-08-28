부산 삼락·화명 레포츠타운 올해 첫 조류경보 ‘관심’ 발령

방금 들어온 뉴스

부산 삼락·화명 레포츠타운 올해 첫 조류경보 '관심' 발령

정철욱 기자
정철욱 기자
입력 2025-08-28 15:19
수정 2025-08-28 15:19
부산시청 전경. 부산시 제공
부산시청 전경. 부산시 제공


부산시는 삼락, 화명 수상레포츠타운에 28일 오후 3시부터 올해 첫 조류경보제 관심 단계를 발령했다고 밝혔다.

관심 단계는 유해남조류 세포수 1㎖당 2만개 이상인 경우가 2회 연속일 때 발령한다. 지난 18일과 25일 측정에서 삼락 레포츠 타운 지점은 2만 6033개, 20만 6660개로 관심 단계 기준을 초과했다. 화명 레포츠타운도 같은 날 2만 8517개, 17만 6936개로 기준을 넘어섰다.

시는 높아진 수온, 강한 햇빛 등 환경 조건이 지속되면서 유해남조류 세포수가 대폭 증가한 것으로 분석했다.

관심 단계 발령에 따라 시는 삼락, 화명생태공원에서의 수상레저활동, 어패류 어획과 식용 자제를 알리는 현수막을 게시하고, 안내방송을 실시한다. 또 현장 순찰을 통해 계도활동도 진행한다.

유해 남조류 수가 ㎖당 50만개를 초과하면 조류경보제 경계 단계가 발령되고 친수 활동이 금지된다. 시는 올해부터 이런 기준을 신설했다.



부산시 관계자는 “조류경보가 해제될 때까지 삼락, 화명생태공원 주변에서 수상레저활동, 어패류 어획을 자제해주길 바란다. 시민 안전을 최우선으로 조류 발생에 대응하고 현장 관리에 최선을 다하겠다”라고 밝혔다.
부산 정철욱 기자
