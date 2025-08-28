‘간 큰 고교생들’ 손님 가장 금은방서 3천여 만원 어치 귀금속 훔쳐

광주서 손님 가장 귀금속 3천여 만원 어치 훔쳐

경찰, 금은방 인근 길거리에서 고교생 2명 검거

이미지 확대 광주광역시 서부경찰서 전경 닫기 이미지 확대 보기 광주광역시 서부경찰서 전경

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

손님으로 가장해 금은방서 귀금속을 착용해 본 뒤 이를 갖고 도주한 고교생 2명이 경찰에 붙잡혔다.광주 서부경찰서는 손님 행세를 하다가 귀금속을 훔친 10대 A군 등 2명을 절도혐의로 검거했다고 28일 밝혔다.경찰에 따르면 A군 등 10대 2명은 전날 오후 2시 30분쯤 광주광역시 서구 화정동 한 금은방에서 3천여만원 상당 금목걸이와 금팔찌를 훔친 혐의를 받고 있다.이들은 손님 행세를 하며 금은방에 들어갔고 귀금속을 살 것처럼 착용해보다가 업주의 감시가 소홀한 틈을 노려 달아난 것으로 알려졌다.금은방 업주 신고로 출동한 경찰은 금은방 인근 길거리에서 이들을 현행범으로 체포했다.경찰 조사에서 이들은 “용돈을 마련하기 위해서 그랬다”는 취지로 경찰에 진술한 것으로 알려진 가운데 훔친 귀금속은 모두 회수했다고 경찰은 설명했다.경찰은 A군 등을 상대로 조사를 마친 후 미성년자인 점 등을 고려해 일단 보호자에게 인계했다고 밝혔다.