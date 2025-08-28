복권 5억 당첨자 “‘이 나라’ 대통령과 대화하는 꿈 꿔…” 깜짝 고백

이미지 확대 트럼프 대통령과 대화하는 꿈을 꾼 남성이 금연을 다짐하며 담배를 구매하는 대신 복권을 샀다가 5억원에 당첨된 사연이 전해졌다. 동행복권 홈페이지 닫기 이미지 확대 보기 트럼프 대통령과 대화하는 꿈을 꾼 남성이 금연을 다짐하며 담배를 구매하는 대신 복권을 샀다가 5억원에 당첨된 사연이 전해졌다. 동행복권 홈페이지

도널드 트럼프 미국 대통령과 대화하는 꿈을 꾼 남성이 금연을 다짐하며 담배를 구매하는 대신 복권을 샀다가 5억원에 당첨된 사연이 전해졌다.28일 복권 수탁사업자 동행복권은 공식 홈페이지에 ‘스피또1000 98회차’ 1등 5억원 당첨자 A씨의 사연을 소개했다.대구 달서구 감삼동의 한 복권판매점에서 복권을 산 A씨는 최근 금연을 결심한 뒤 평소 즐기던 로또 복권과 함께 ‘담뱃값으로 스피또 복권도 사보자’는 마음으로 복권 구매를 시작했다.A씨는 “평소 로또 복권만 꾸준히 구매해왔지만 금연을 시작하면서 담뱃값으로 스피또 복권도 한 번 사보자고 생각했다”며 “최근 집 근처에 새로 문을 연 복권 판매점에서 로또와 스피또 복권을 함께 구매했다”고 밝혔다.다음 날 아침 평소보다 일찍 눈이 떠져 구매한 스피또 복권을 확인하던 그는 깜짝 놀랄 수 밖에 없었다. 바로 첫 번째 장에서 1등이 당첨된 것이다.A씨는 곧바로 자고 있던 아내를 흔들어 깨웠고 아내는 처음에는 A씨에게 “아침부터 왜 깨우냐”며 짜증을 냈지만, 1등 당첨 소식을 전하자 아내 역시 어리둥절해 하다가 곧 함께 기쁨을 나눴다고 한다.A씨는 “‘진짜로 당첨이 되는구나’ 하는 생각이 들었다”라며 “이런 행운이 찾아와 너무 기쁘다”라고 소감을 밝혔다.이어 “일주일 전에 트럼프 대통령과 대화하는 꿈을 꿨다”고 덧붙였다. 당첨금 사용 계획에 대해서는 “집을 구매하는 데 보탤 계획”이라고 전했다.A씨는 당첨자 소감 한마디에 “어이가 없고 당황스럽다”라며 “죽으라는 법은 없다”라는 글을 남겼다.