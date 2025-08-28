복권 5억 당첨자 “‘이 나라’ 대통령과 대화하는 꿈 꿔…” 깜짝 고백

이미지 확대
도널드 트럼프 미국 대통령과 대화하는 꿈을 꾼 남성이 금연을 다짐하며 담배를 구매하는 대신 복권을 샀다가 5억원에 당첨된 사연이 전해졌다.
28일 복권 수탁사업자 동행복권은 공식 홈페이지에 ‘스피또1000 98회차’ 1등 5억원 당첨자 A씨의 사연을 소개했다.
대구 달서구 감삼동의 한 복권판매점에서 복권을 산 A씨는 최근 금연을 결심한 뒤 평소 즐기던 로또 복권과 함께 ‘담뱃값으로 스피또 복권도 사보자’는 마음으로 복권 구매를 시작했다.
A씨는 “평소 로또 복권만 꾸준히 구매해왔지만 금연을 시작하면서 담뱃값으로 스피또 복권도 한 번 사보자고 생각했다”며 “최근 집 근처에 새로 문을 연 복권 판매점에서 로또와 스피또 복권을 함께 구매했다”고 밝혔다.
다음 날 아침 평소보다 일찍 눈이 떠져 구매한 스피또 복권을 확인하던 그는 깜짝 놀랄 수 밖에 없었다. 바로 첫 번째 장에서 1등이 당첨된 것이다.
A씨는 곧바로 자고 있던 아내를 흔들어 깨웠고 아내는 처음에는 A씨에게 “아침부터 왜 깨우냐”며 짜증을 냈지만, 1등 당첨 소식을 전하자 아내 역시 어리둥절해 하다가 곧 함께 기쁨을 나눴다고 한다.
A씨는 “‘진짜로 당첨이 되는구나’ 하는 생각이 들었다”라며 “이런 행운이 찾아와 너무 기쁘다”라고 소감을 밝혔다.
이어 “일주일 전에 트럼프 대통령과 대화하는 꿈을 꿨다”고 덧붙였다. 당첨금 사용 계획에 대해서는 “집을 구매하는 데 보탤 계획”이라고 전했다.
A씨는 당첨자 소감 한마디에 “어이가 없고 당황스럽다”라며 “죽으라는 법은 없다”라는 글을 남겼다.
