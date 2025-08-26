남부발전, 2025년 N(cs) Dream 오픈캠퍼스’ 수료식

방금 들어온 뉴스

남부발전, 2025년 N(cs) Dream 오픈캠퍼스’ 수료식

구형모 기자
입력 2025-08-26 09:38
수정 2025-08-26 09:38
한국남부발전, ‘2025년 N[cs] Dream 오픈캠퍼스’ 수료식
한국남부발전, ‘2025년 N[cs] Dream 오픈캠퍼스’ 수료식


한국남부발전은 25일 부산 본사 강당에서 ‘2025년 N(cs) Dream 오픈캠퍼스’ 수료식을 열었다고 26일 밝혔다.

N(cs) Dream 오픈캠퍼스는 국가직무능력표준(NCS)을 기반으로 한 발전직무 특화교육 프로그램이다. 에너지 기업 입사를 준비하는 부산 지역 대학 재학생(3~4학년) 및 졸업생 총 34명을 대상으로 지난달부터 2개월간 진행됐다.

이번 오픈캠퍼스는 참가자들의 실질적인 역량 강화를 위해 다채로운 프로그램으로 구성됐다. ▲발전분야 전문가의 에너지 산업 트렌드 특강 ▲발전직무 온라인 강의 ▲부산빛드림본부 현장 견학 등 전문 직무교육과 더불어, ▲실제 시험과 유사한 NCS 실전 모의고사 ▲AI기반 온라인 모의고사 ▲전문 강사진의 영역별 문제풀이 특강 ▲토론·PT면접 노하우 전수를 위한 신입사원과의 대화 등을 병행하여 참여자들로부터 큰 호응을 얻었다.

남부발전은 참여자들의 높은 만족도에 힘입어 본 프로그램을 매년 운영할 계획이다.

구형모 기자
