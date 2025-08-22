‘참사 트라우마’에 스러진 소방관들…“국가 대책 마련해야”

이태원 참사 출동했던 소방관 2명 숨진 채 발견

이미지 확대 (시흥=뉴스1) 김성진 기자 = 이태원 참사 현장 지원 이후 우울증을 앓던 30대 소방대원이 실종된 지 10일 만에 숨진 채 발견됐다.



20일 경찰에 따르면 이날 오후 12시30분쯤 경기도 시흥 금이동 수도권 제1순환고속도로 인근 교각 아래에서 인천 소재 소방서 소속 A씨(30)가 숨져 있는 것을 경찰관이 발견했다.



A씨는 2022년 10월 이태원 참사 현장에 지원을 나간 뒤 같은 해 11월과 12월 4회에 걸친 우울증·불안 검사에서 수면 질 저하 등 진단을 받은 것으로 파악됐다.



이미지 확대 이태원 참사 출동 소방대원 조문하는 윤호중 장관 (서울=뉴스1) = 윤호중 행정안전부 장관이 21일 이태원 참사 당시 현장에 출동했던 소방대원 A씨의 빈소가 마련된 경기도 안양시 한 장례식장을 찾아 조문하고 있다. (행정안전부 제공. 재판매 및 DB금지) 2025.8.21/뉴스1 닫기 이미지 확대 보기 이태원 참사 출동 소방대원 조문하는 윤호중 장관 (서울=뉴스1) = 윤호중 행정안전부 장관이 21일 이태원 참사 당시 현장에 출동했던 소방대원 A씨의 빈소가 마련된 경기도 안양시 한 장례식장을 찾아 조문하고 있다. (행정안전부 제공. 재판매 및 DB금지) 2025.8.21/뉴스1

이태원 참사 현장에서 구조 활동을 한 뒤 우울증을 겪어온 소방관들이 숨진 채 발견된 가운데 노동계가 소방관 정신질환에 대한 국가 차원의 대책을 마련해야 한다고 촉구했다.전국공무원노동조합(공무원노조) 소방본부는 22일 성명을 내고 “국민을 지키는 소방공무원이 국가로부터 외면당하는 현실이 더 이상 방치돼선 안 된다”고 밝혔다.공무원노조는 “이태원 참사 현장에서 활동했던 고 박흥준 소방교는 트라우마와 우울증에 시달리다 극단적 선택을 했다”며 “불과 한 달 전에도 같은 현장에서 활동했던 또 다른 소방관이 공무상 요양 불승인 상태에서 숨진 채 발견됐다”고 지적했다.그러면서 “한 달 새 두 명이 같은 이유로 목숨을 잃은 것은 결코 우연이 아니며 현행 지원 제도의 한계를 보여주는 비극”이라고 강조했다.이어 “소방공무원들은 대형 재난뿐만 아니라 언론에 보도되지 않은 수많은 현장에서 외상후스트레스장애(PTSD)로 정신적 고통에 시달리고 있다”며 “소방공무원의 PTSD 유병률은 일반인 대비 10배 수준에 달하지만 사회적 관심 밖에 머무르는 경우가 대부분”이라고 전했다.공무원노조는 소방조직 자체적으로 상담 프로그램, 심리치료 지원 등 자체적 노력을 기울여 왔지만 현재 인력과 예산은 턱없이 부족해 국가가 지원에 나서야 한다고 촉구했다.이들은 “소방관의 PTSD와 우울증 등 정신질환을 공무상 질병으로 인정하고 보장해야 한다”며 “재난대응인력을 보호하고 지원하는 제도를 강화해 치료, 휴식, 재활 지원이 국가 차원에서 이뤄져야 한다”고 주장했다.또 “소방공무원 심신수련원을 권역 단위로 건립해 전문적 치유와 회복의 기반을 마련해야 한다”며 “정부는 소방관들의 희생이 반복되지 않도록 책임 있게 요구에 응답해야 한다”고 덧붙였다.