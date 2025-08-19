“흉기 들고 찾아가” UN 출신 최정원, 긴급응급조치…스토킹 혐의

흉기 들고 지인 여성 집 찾아간 혐의

100ｍ 내 접근금지 등 긴급응급조치

최 “억울…흉기 스토킹 아냐” 반박

그룹 UN 출신 배우 최정원이 스토킹 혐의로 경찰 수사를 받는 것으로 확인됐다.19일 경찰에 따르면 서울 중부경찰서는 스토킹범죄의 처벌 등에 관한 법률 위반 혐의로 최씨를 입건했으며, 법원에 긴급응급조치를 신청해 전날 승인받았다.최씨는 최근 알고 지내던 여성의 집에 흉기를 들고 찾아간 혐의 등을 받는 것으로 전해졌다.긴급응급조치는 스토킹 가해자에게 피해자 주거지 100ｍ 내 접근금지와 전기통신을 이용한 접근금지를 명령하는 조치다. 위반할 경우 1000만원 이하의 과태료 처분을 받을 수 있다.경찰은 “정확한 사건 경위를 파악 중”이라고 밝혔다.이와 관련해 최씨는 18일 한 언론과의 인터뷰에서 “억울한 부분이 있다”라는 입장을 밝혔다.최씨는 “여자친구와 이별 과정에서 벌어진 일인데, 오해가 있다. 스토킹을 했다거나 집에 흉기를 들고 갔다는 내용은 사실이 아니다. 경찰 조사를 통해 다 밝혔다”라고 반박했다.