전북경찰, 광복절 새벽 이륜차 난폭 운전한 10대들 적발

방금 들어온 뉴스

전북경찰, 광복절 새벽 이륜차 난폭 운전한 10대들 적발

설정욱 기자
설정욱 기자
입력 2025-08-15 11:37
수정 2025-08-15 11:37
이미지 확대
전라북도경찰청. 전북경찰청 제공
전라북도경찰청. 전북경찰청 제공


광복절 새벽에 도심에서 난폭운전을 한 10대들이 경찰에 붙잡혔다.

전북경찰청은 무면허운전과 자동차 관리법 위반 등 혐의로 A(16)군과 B(18)군을 조사 중이라고 15일 밝혔다.

A 군은 이날 오전 1시 50분쯤 전주시 완산구 일대에서 이륜차를 몰면서 연달아 신호위반을 하는 등 난폭운전을 한 혐의를 받고 있다.

조사 결과 A 군은 면허 없이 운전한 것으로 드러났다.

B 군은 이날 오전 4시쯤 전주시 덕진구 일대에서 난폭운전을 한 혐의로 순찰·검문 중이던 경찰에 의해 적발됐다.

경찰은 이들과 함께 난폭운전을 한 다른 이륜차 운전자들도 추적하고 있다.

이날 자정부터 새벽 4시까지 전주지역(송천동, 전주역 등)에서만 접수된 폭주족 112 신고는 총 17건에 달한다.

경찰 관계자는 “현장 검거가 어려운 이륜차의 경우 폐쇄회로(CC)TV 등을 확인해 추적할 예정”이라며 “광복절이 끝날 때까지 가용 경력과 장비를 총동원해 강력히 단속할 예정”이라고 말했다.
설정욱 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
