광주 도심서 시내버스 청소차량 추돌···승객 등 6명 다쳐

방금 들어온 뉴스

광주 도심서 시내버스 청소차량 추돌···승객 등 6명 다쳐

임형주 기자
입력 2025-08-14 08:46
수정 2025-08-14 08:46
광주 백운동 도로서 시내버스·청소차량 추돌
버스 승객 5명 등 부상자 6명 병원 후송

광주 도심서 시내버스가 쓰레기 청소차량을 추돌해 승객 등 6명이 다치는 사고가 발생했다.

14일 오전 6시 26분쯤 광주광역시 남구 백운동의 한 편도 3차선 도로를 주행 중이던 시내버스가 앞서 있던 쓰레기 수거 차량의 뒤 범퍼를 들이받았다.

이 사고로 버스에 타고 있던 승객 5명과 쓰레기 수거 차량 동승자 1명 등 모두 6명이 크고 작은 부상을 입어 119 소방 당국에 의해 병원으로 옮겨졌다.

경찰에 따르면 당시 버스 안에는 운전기사·승객 등 모두 6명이 탑승 중이었고, 쓰레기 수거 차량은 수거 작업을 위해 3차로에 정차 중이었던 것으로 알려졌다.

경찰은 버스 운전기사가 쓰레기 수거 차량을 순간 보지 못해 사고가 난 것으로 보고 정확한 경위를 조사 중이다.
임형주 기자
