가스공사의 태권도단, 아시아 정상 석권...대구 지역 꿈나무 키우기도 나서

-가스公 태권도단, 아시아 프레지던츠컵 금메달 3개 독식

-본사가 있는 대구지역, 태권도 꿈나무에 재능 기부까지

한국가스공사 태권도단

한국가스공사의 태권도단이 국내외 대회에서 눈부신 성과를 올리고 있을뿐 아니라 지역사회를 위한 재능 기부에 나서 화제를 모으고 있다.가스공사 태권도단이 2025년 올해 국내외 주요 대회에서 눈부신 성과를 이어가고 있다. 지난 4월 중국 타이안에서 열린 2025년도 아시아 프레지던츠컵 국제대회에서 장준 선수(-63kg급), 양희찬 선수(-58kg급), 김가현 선수(-57kg급)가 각각 금메달을 획득하며 국내 팀 중 유일하게 금메달 3개를 휩쓸었다. 또 6월 9~11일 울산에서 열린 ‘2025년도 대통령기 전국단체대항 태권도대회’에서도 압도적인 실력을 과시했다. 양희찬, 김가현, 이기범 선수가 각각 금메달을 차지했고, 남자부 종합우승 2연패라는 쾌거를 이뤄냈다.특히 장준 선수는 2023년 공사 입단 이후 항저우 아시안게임 금메달, 2024 아시아선수권대회 1위 등 연이은 국제대회 우승으로 한국가스공사를 대표하는 간판 선수로 자리잡았다. 3월 국가대표선발전에서도 장준 선수 1위, 김가현 선수 3위를 차지하며 국가대표로 선발되는 영예를 안았다.가스공사 태권도단의 활약은 대회장에만 국한되지 않는다. 가스공사가 2014년 대구로 본사를 이전한 이후 꾸준히 지역사회와 함께 나눔 활동을 해오고 있다. 특히 태권도단은 2024년 6월부터 12월까지 추진한 ‘황금빛 발차기 태권도 교실’ 재능기부 프로그램을 통해 대구지역 태권도 꿈나무들에게 꿈과 희망을 전했다. 2024년 총 1500만원의 예산을 투입해 대곡중학교와 아양초등학교 등 지역 내 태권도부 학생 75명에게 전문 기술 지도와 스포츠웨어를 지원했다. 또 가스공사 태권도단은 지난해 11월, 대구태권도협회 주최 ‘왕중왕 태권도대회’에서 1,000여 명을 대상으로 팬사인회를 개최하고 대회 수상자 기념품을 지원하여 지역 태권도인들과 따뜻한 소통의 시간을 가졌다.가스공사의 이러한 활동은 스포츠를 통한 ESG 경영의 모범 사례로 평가받고 있다. 가스공사 관계자는 “국제무대에서 거둔 성과만큼이나 지역 태권도 꿈나무들에게 전하는 희망과 감동도 소중하다”면서 “앞으로도 태권도 매트 위에서의 도전과 일상에서의 나눔을 통해 지역사회와 함께 성장하는 ESG 경영을 실천해나가겠다”고 밝혔다.