국토부 “철근 누락 GTX 삼성역 특별 현장점검”

세줄 요약 국토부가 철근 누락 등 시공 오류가 드러난 GTX-A 삼성역 구간을 대상으로 특별 현장점검에 들어갔다. 국토부와 국토안전관리원, 철도기술연구원, 국가철도공단 등 외부 전문가 12명이 한 달간 영동대로 지하공간 복합개발공사 전 공구의 건설 과정과 부실 여부를 살펴본다. 철근 누락 GTX 삼성역 특별점검 착수

외부 전문가 12명, 전 공구 건설과정 조사

결과 따라 벌점·시정명령·과태료 검토

이미지 확대 17일 서울 강남구 GTX-A 노선 구간인 영동대로 지하 공간 복합개발 현장 모습. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 17일 서울 강남구 GTX-A 노선 구간인 영동대로 지하 공간 복합개발 현장 모습. 연합뉴스

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정부가 철근 누락 등 시공 오류가 발생한 광역급행철도(GTX)-A 노선 삼성역 구간에 대해 특별 현장점검에 착수한다.국토교통부는 특별 현장점검단을 꾸려 영동대로 지하공간 복합개발공사 전 공구에 대해 건설 전 과정의 적정성을 조사하기로 했다고 18일 밝혔다.점검단은 국토부와 국토안전관리원, 철도기술연구원, 국가철도공단 등 외부 전문가 12명으로 구성된다. 활동 기간은 이날 첫 회의를 시작으로 향후 한 달로, 필요할 경우 연장이 가능하다.이번 점검은 건설사업 주체들이 의무와 역할을 제대로 했는지 점검하려는 것으로, 점검단은 현장을 점검하고 부실 정도를 측정하게 된다.국토부는 지난 15일 서울시와 국가철도공단에 대해 착수했던 감사는 보고 지연의 책임 파악을 위한 차원이라 이번 점검과는 구분된다고 설명했다.국토부는 특별 현장점검 결과에 따라 건설사업자, 감리자 등에 대한 벌점, 시정명령, 과태료 등 필요한 조치를 내릴 예정이다.국토부 관계자는 “보강공법의 검증에 대해서도 공인기관과의 사전 협의를 거쳐 이번 주 중 본격적인 검토에 착수할 것”이라고 말했다.