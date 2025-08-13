대구 군위정수장 증설 공사 15일 준공…하루 수돗물 생산능력 9000㎥→1만 3000㎥

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

대구 군위정수장 증설 공사 15일 준공…하루 수돗물 생산능력 9000㎥→1만 3000㎥

김상화 기자
입력 2025-08-13 08:48
수정 2025-08-13 08:48
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대
대구 군위정수장 조감도. 대구시 상수도사업본부 제공.
대구 군위정수장 조감도. 대구시 상수도사업본부 제공.


대구 군위군은 군위가 대구에 편입(2023년 7월 1일)된 이후 증설 공사가 추진된 군위정수장이 오는 15일 준공된다고 13일 밝혔다. 지난 2023년 8월부터 최근까지 총 사업비 114억원을 투입해 공사를 추진해 왔다.

군위정수장은 이번 증설 공사로 하루 수돗물 생산능력이 기존 9000㎥에서 1만 3000㎥까지 늘어난다.

이에 따라 부계·의흥·산성·삼국유사면 등 군위군 지역에 보다 안정적인 수돗물 공급이 가능해질 것으로 보인다.

그동안 군위군은 군위정수장(9000㎥/일)을 비롯해 성리정수장(3000㎥/일), 동부정수장(2500㎥/일) 등에서 생활용수를 공급받았으나, 생산능력 부족과 일부 시설 노후화로 인해 공급에 어려움을 겪어 왔다.

군위군 관계자는 “이번 증설 공사로 안정적인 수돗물 생산능력 확보는 물론 군민들에게 안전하고 깨끗한 수돗물 공급이 가능해졌다”고 말했다.
대구 김상화 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
당신은 하루에 SNS와 OTT에 얼마나 시간을 소비하는가
우리 국민의 평균 수면 시간이 관련 통계 작성 이후 처음으로 줄었다. 잠을 이루지 못하는 사람의 비율도 크게 늘었다. 반면 유튜브와 넷플릭스 등의 이용자가 늘면서 미디어 이용 시간은 급증했다. 결국 SNS와 OTT를 때문에 평균수면시간도 줄었다는 분석이다. 당신은 하루에 SNS와 OTT에 얼마나 시간을 소비하는가?
1시간 미만
1시간~2시간
2시간 이상
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
닫기
광고삭제
광고삭제
위로