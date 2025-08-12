“양육비 안 줬다” 쇼트트랙 김동성의 전처, 폭로 후 ‘충격 근황’

닫기 이미지 확대 보기
법정 나서는 김동성
김동성 전 쇼트트랙 국가대표 선수가 31일 오전 서울 서초구 서울중앙지법에서 열린 ‘비선실세’ 최서원(개명 전 최순실)씨와 장시호씨, 김종 전 문화체육관광부 제2차관에 대한 공판에 증인으로 출석한 뒤 법정을 나서고 있다. 2017.3.31
연합뉴스
쇼트트랙 국가대표 김동성씨의 양육비 미지급 사실을 폭로한 전처가 검찰에 넘겨졌다.
12일 경찰에 의하면 서울 양천경찰서는 지난 6월 김동성씨의 전처 A씨를 정보통신망법상 명예훼손 혐의로 검찰에 송치했다.
2018년 김동성씨와 이혼한 A씨는 2022년부터 양육비를 받지 못했다며 양육비를 주지 않는 부모의 신상을 공개하는 인터넷 사이트 ‘배드파더스’에 김동성씨의 정보를 제공했다.
이외에도 언론 인터뷰를 통해 김동성씨에게서 합의된 양육비를 받지 못해 경제적인 어려움을 겪고 있다고 주장했다.
이후 김동성씨는 A씨를 허위사실 적시에 의한 명예훼손 혐의로 고소했다.
그러나 경찰은 수사 결과, A씨의 행위가 ‘사실 적시’에 의한 명예훼손에 해당한다고 판단하고 A씨를 명예훼손 혐의로 송치했다.
전 쇼트트랙 국가대표 김동성이 모든 걸 내려놓고 건설 노동과 배달 기사 등의 일을 하며 제2의 인생을 살기 위해 노력하고 있다고 밝혔다. 유튜브 캡처
