선거 앞두고 만난 오세훈·안철수 “국민의힘 잘못된 과거와 절연해야”

6일 서울시장 공관서 비공개 만찬회동

“국민의힘 외연확장 위해 지속 소통하기로”

안철수(왼쪽) 국민의힘 의원과 오세훈 서울시장이 6일 용산구 한남동 서울시장 공관에서 만찬회동을 하며 악수를 하고 있다. 서울시 제공

오세훈 서울시장과 안철수 국민의힘 의원이 6일 만찬회동에서 만나 “국민의힘이 잘못된 과거와 절연해야 한다”고 뜻을 모았다. 또 오는 6월 지방선거를 앞두고 당의 외연확장을 위해 소통하기로 했다.오 시장과 안 의원은 이날 서울 용산구 한남동 서울시장 공관에서 비공개 만찬 회동을 하고 지방선거를 앞둔 국민의힘이 나아갈 방향에 대해 의견을 나눴다.김병민 서울시 정무부시장은 이날 회동 뒤 공지를 통해 “(오 시장과 안 의원은)국민의힘이 잘못된 과거와 절연하고, 민생중심의 유능한 정당으로 나아가야 한다는데 뜻을 함께 했다”면서 “경기도 최다선인 안 의원과 오 시장은 현재 서울, 경기 수도권 지역의 지방선거를 함께 걱정하고 위기를 극복하기 위한 방안에 대해 논의했다”고 밝혔다.김 부시장은 또 “두 사람은 당의 변화, 외연확장과 통합의 길에 대해 지속적으로 함께 소통해 나가기로 했다”고 덧붙였다.이날 회동 뒤 공개된 1분 길이의 짧은 영상에서 안 의원은 오 시장과 인사하며 “서울시와 경기도가 협력할 일도 워낙 많지 않습니까”라고 했고, 오 시장은 “선거를 앞두고 서울시와 경기도가 같이 할 일이 많다”고 답했다.