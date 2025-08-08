“청주공항 민간전용 활주로 신설 특별법 제정하라”

방금 들어온 뉴스

"청주공항 민간전용 활주로 신설 특별법 제정하라"

남인우 기자
남인우 기자
입력 2025-08-08 16:32
수정 2025-08-08 16:47
‘청주국제공항 민간전용 활주로 신설 추진 민·관·정 공동위원회’가 8일 청주공항에서 청주공항 민간전용 활주로 신설 특별법의 빠른 제정을 촉구하고 있다. 충북도 제공.
'청주국제공항 민간전용 활주로 신설 추진 민·관·정 공동위원회'가 8일 청주공항에서 청주공항 민간전용 활주로 신설 특별법의 빠른 제정을 촉구하고 있다. 충북도 제공.


‘청주국제공항 민간 전용 활주로 신설 추진 민·관·정 공동위원회’가 8일 청주공항 민간 전용 활주로 신설 특별법의 빠른 제정을 촉구하고 나섰다.

공동위는 이날 청주공항 여객 청사에서 기자회견을 열고 “청주공항은 중부권 거점공항, 행정수도 관문 공항으로 괄목할 만한 성장을 거듭해 지난해 457만명이 이용했다”며 “청주공항의 민간 전용 활주로 신설은 세계로 뻗어나가는 새로운 신성장 동력이 될 것”이라고 목소리를 높였다.

이어 “청주공항의 이 같은 성장과 도민들 노력으로 이재명 대통령이 청주공항 민간 전용 활주로 신설을 공약으로 채택했다”며 “국회와 정치권은 다가오는 정기국회에서 청주공항 민간 전용 활주로 신설 특별법을 반드시 통과시켜 연내에 제정하라”고 촉구했다.

이들은 청주공항 접근성과 관련, “이재명 정부 대선공약인 동탄~진천~청주공항 철도 건설은 조속히 추진하고, 청주공항~보은~김천 철도 노선은 제5차 국가철도망구축계획에 반영해야 한다”며 “165만 충북도민과 충청권 지역민들은 대선공약이 꼭 이행되도록 모든 지혜와 역량을 결집해 나갈 것”이라고 밝혔다.

청주 남인우 기자
