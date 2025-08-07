목적지 놓쳐 당황한 시각장애 외국인…버스기사 “기다려라” 하더니 한 일

이미지 확대 버스 운행을 마친 60대 경북 경주 시내버스 운전기사가 시각장애인 외국인 승객을 자신의 차량으로 목적지까지 데려다준 사연이 알려졌다. 경주시 제공 닫기 이미지 확대 보기 버스 운행을 마친 60대 경북 경주 시내버스 운전기사가 시각장애인 외국인 승객을 자신의 차량으로 목적지까지 데려다준 사연이 알려졌다. 경주시 제공

경북 경주의 한 시내버스 기사가 목적지를 놓친 외국인 승객을 자신의 차량으로 목적지까지 데려다준 사연이 뒤늦게 전해졌다.7일 경주시에 따르면 경주 시내버스회사인 새천년미소 소속 김수찬(65)씨는 지난 1일 밤 경주 시내에서 51번 버스를 운행하던 중 KTX 경주역으로 향하던 외국인 남녀가 버스에 탄 것을 확인했다.그러나 해당 시간대 51번 버스는 경주역과 7.8㎞ 떨어진 문화고등학교 앞까지만 갔다.이 사실을 안 두 외국인 승객은 버스 안에서 당황스러운 모습을 보였다. 남성 승객은 시각장애인으로 보행 지팡이를 쥐고 있었다.두 사람의 사정을 파악한 김씨는 이들에게 “잠시만 기다리라”고 말한 뒤 버스 운행을 마치고 자신의 승용차로 두 사람을 경주역까지 직접 데려다줬다.이 사연은 마침 같은 버스를 타고 퇴근하던 경주시 공무원을 통해 알려졌다.당시 상황을 지켜본 이 공무원은 승객의 동의를 얻어 촬영한 사진과 함께 사연을 주변에 공유했다. 사진 촬영시 여성 승객은 “부끄럽다”며 손을 가렸지만 두 사람 모두 김씨에게 감사의 인사를 전했다.김씨는 “그 상황이었다면 누구라도 나처럼 했을 것”이라며 “경주를 찾은 손님이 불편함 없이 여행을 마쳐서 기쁘다”고 말했다.김씨는 2021년에도 승객이 심정지한 상황에서 심폐소생술로 생명을 구하고 ‘TS교통안전 의인상’을 받기도 했다.