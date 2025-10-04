[속보] 李대통령 “고단한 우리 국민들 살림살이 풍족해지도록 최선”

[속보] 李대통령 “고단한 우리 국민들 살림살이 풍족해지도록 최선”

이정수 기자
이정수 기자
입력 2025-10-04 12:11
수정 2025-10-04 12:22
김혜경 여사와 함께 추석 인사
이재명 대통령과 김혜경 여사가 추석 연휴 이틀째인 4일 한복 차림으로 영상 메시지를 통해 명절 인사를 전하고 있다. 2025.10.4 KTV 캡처
이재명 대통령과 김혜경 여사가 추석 연휴 이틀째인 4일 한복 차림으로 영상 메시지를 통해 명절 인사를 전하고 있다. 2025.10.4 KTV 캡처


이재명 대통령은 4일 취임 후 첫 명절을 맞아 “국민 모두의 살림살이가 더 풍족해질 수 있도록 국정에 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

이 대통령은 이날 ‘KTV 국민방송’에 김혜경 여사와 나란히 등장해 영상 메시지를 통해 이같이 말했다.

이 대통령은 “존경하는 국민 여러분, 그리고 사랑하는 해외동포 여러분. 민족의 대명절 추석이다”라며 “가족, 친지, 이웃들과 함께 정겨운 시간 보내고 계신가”라고 운을 뗐다.

이 대통령은 이어 “무더운 여름이 가고 어느덧 추석 명절이 성큼 다가왔다. 한 해의 풍요를 기원하며 내일의 희망을 꿈꿔야 할 한가위지만, 즐거움만 나누기엔 민생의 어려움이 여전히 크다. 국민의 삶을 책임져야 할 대통령으로서 한없이 무거운 책임감을 느낀다”고 말했다.

이재명 대통령과 김혜경 여사가 추석 연휴 이틀째인 4일 한복 차림으로 영상 메시지를 통해 명절 인사를 전하고 있다. 2025.10.4 KTV 캡처
이재명 대통령과 김혜경 여사가 추석 연휴 이틀째인 4일 한복 차림으로 영상 메시지를 통해 명절 인사를 전하고 있다. 2025.10.4 KTV 캡처


이어 “고단한 삶에 힘겨우신 우리 국민 여러분의 부담을 덜어내고 모두의 살림살이가 더 풍족해질 수 있도록 국정에 최선을 다하겠다”며 “우리 산업과 나라가 다시 성장하고 힘차게 도약할 수 있도록 모든 노력을 아끼지 않겠다”고 강조했다.

이 대통령은 또 “더 나은 내일을 향한 우리 국민들의 단결된 의지와 열망이 있기에 어떤 어려움도 반드시 이겨낼 수 있으리라 확신한다”고 했다.

김혜경 여사도 영상 말미에 “‘더도 말고 덜도 말고 한가위만 같아라’라는 말처럼 우리 모두를 고루 비추는 둥근 달빛처럼 여러분 모두의 가정에 건강과 행복이 가득하길 기원한다”고 인사를 전했다.

나란히 연보랏빛 계열의 한복을 차려입은 이 대통령 부부는 한목소리로 “고맙습니다”라고 말한 뒤 허리 숙여 인사하며 영상을 마무리했다.
이정수 기자
