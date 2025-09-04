강소기업들 만난 李대통령 “K제조업 성장·발전 도울 것”

안산 새솔다이아몬드공업 방문

이미지 확대 이재명 대통령이 3일 경기 안산시 새솔다이아몬드공업에서 제품 공정을 살펴보고 있다. 이 대통령은 이날 ‘K제조업 기업현장 간담회’를 주재하며 “제조업이 고용에 있어 매우 큰 역할을 하고 있기 때문에 우리 강소기업, 또 역량 있는 제조업이 성장 발전을 해야 한다”고 밝혔다.

대통령실 제공 닫기 이미지 확대 보기 이재명 대통령이 3일 경기 안산시 새솔다이아몬드공업에서 제품 공정을 살펴보고 있다. 이 대통령은 이날 ‘K제조업 기업현장 간담회’를 주재하며 “제조업이 고용에 있어 매우 큰 역할을 하고 있기 때문에 우리 강소기업, 또 역량 있는 제조업이 성장 발전을 해야 한다”고 밝혔다.

대통령실 제공

2025-09-04 10면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

이재명 대통령이 3일 강소기업 대표들을 만나 “먹고사는 문제가 중요한데, 그 문제의 핵심은 기업들이 지속적으로 성장하고 발전하는 것”이라고 말했다.이 대통령은 이날 경기 안산에 위치한 새솔다이아몬드공업에서 열린 ‘K제조업 기업현장 간담회’에 참석해 이렇게 밝혔다. 새솔다이아몬드공업은 반도체 공정의 주재료인 웨이퍼를 평탄화하는 부품 생산 기업으로 세계 시장점유율 1위인 첨단 강소기업으로 알려졌다.이 대통령은 “제조업이 고용에 있어 매우 큰 역할을 하고 있기 때문에 우리 강소기업, 또 역량 있는 제조업이 성장 발전을 해야 한다”고 말했다. 동석한 김정관 산업통상자원부 장관은 정책 제안 발표를 통해 “스타트업, 미래 도전 기업, 으뜸 기업, ‘슈퍼 을’로 이어지는 기업 성장 단계별 맞춤형 연구개발(R&D)을 지원하겠다”고 밝혔다. 이에 이 대통령은 “착한 슈퍼 을이 됐으면 좋겠다고 하던데 슈퍼 갑이면 어떻습니까. 되면 좋죠”라면서 “그게 폭력적이거나 너무 이기적이면 문제다. 그렇지 않도록 하는 게 정부의 역할”이라고도 했다.강유정 대통령실 대변인은 브리핑을 통해 “기업 대표들이 산업 현장에서 인공지능(AI) 기술을 활용한 제조업 혁신을 이루려면 대규모 투자가 필요하다면서 정부의 적극적인 지원을 한목소리로 요청했다”며 “이에 이 대통령은 각 사업의 시장성과 관련 규제, 기존에 있는 지원책과 제도의 형평성 등을 꼼꼼히 따져 물으며 모태펀드 조성을 비롯한 지원책을 검토하라고 관계 부처 장관들에게 지시했다”고 밝혔다.이 대통령은 4일 대통령실에서 김동명 한국노동조합총연맹(한국노총) 위원장 및 양경수 전국민주노동조합총연맹(민주노총) 위원장과 오찬 회동을 가진다. 재계 반발이 큰 ‘노란봉투법’(노동조합법 2·3조 개정안) 의결과 관련해 노동계의 의견을 듣고 협조를 요청할 것으로 예상된다.노란봉투법과 관련해선 이날 한국경영자총협회(경총)와 국내 주요 기업 임원들이 김영훈 고용노동부 장관을 만나 현장의 우려를 전달했다. 김 장관은 불확실성을 줄이겠다면서도 무분별한 파업 거론에 대해서는 과도한 우려라며 선을 그었다.손경식 경총 회장은 이날 서울 중구 한국프레스센터에서 열린 ‘주요 기업 인사노무담당 임원(CHO) 간담회’에서 “기업들은 당장 내년도 단체교섭을 어떻게 준비해야 할지 막막한 상황”이라며 “(정부가) 기업 우려를 잘 살펴 노사 갈등을 예방하고 경영 불확실성을 최소화해 달라”고 요청했다. 이에 김 장관은 “6개월의 준비 기간 동안 경영계 우려를 외면하지 않고 법 취지가 온전히 구현되도록 방안을 마련하겠다. 구체적인 지침을 마련해 불확실성을 없애겠다”고 밝혔다.다만 노란봉투법이 무분별한 파업을 불러올 것이라는 우려에 대해선 “경영계 걱정처럼 개정법이 무분별한 교섭, 불법 파업에 대한 용인은 절대 아니다”라며 선을 그었다.