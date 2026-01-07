“머리숱 풍성하다더니 가발”…탈모 숨긴 남편 고소한 인도女

“머리숱 풍성하다더니 가발”…탈모 숨긴 남편 고소한 인도女

문경근 기자
문경근 기자
입력 2026-01-07 06:50
수정 2026-01-07 09:36
탈모 자료사진. 사진은 기사 내용과 직접 관련 없음. 아이클릭아트
탈모 자료사진. 사진은 기사 내용과 직접 관련 없음. 아이클릭아트


결혼 전 남편이 탈모 상태, 소득, 학력 등을 속였다며 남편과 시댁 식구 4명을 경찰에 고소한 인도 여성이 화제다.

지난 5일(현지시간) NDTV는 인도 북부 도시 노이다에 거주하는 여성 A씨가 남편과 시댁 식구 4명을 상대로 사기와 가정폭력 등 혐의로 고소장을 제출했다고 보도했다.

두 사람은 지난해 1월 16일 결혼했다. A씨는 “결혼 전 남편에게 머리숱이 풍성하다고 들었으나, 결혼 후 남편이 완전 탈모 상태이며 가발을 사용하고 있다는 사실을 알게 됐다”라고 주장했다.

A씨는 이어 남편이 실제 소득과 학력 등 주요 신상 정보도 속였다고 밝혔다.

A씨는 결혼 후 남편이 자신의 사적인 사진을 유포하겠다고 협박하고 신체적 폭력을 행사했다고 주장했다.

그는 또 해외여행 중에는 폭행당했고 태국에서 마리화나를 인도로 몰래 반입하게 시켰다고도 전했다.

현지 경찰은 “피해 여성의 진술을 토대로 남편과 시댁 식구 등 5명을 입건했다”라며 “현재 추가 수사가 진행 중”이라고 밝혔다.

경찰은 형법에 따라 남편과 시댁 가족에게 여성에 대한 학대, 협박, 폭행, 신뢰 배반 혐의와 함께 지참금 금지법 위반 혐의도 적용했다고 밝혔다.
문경근 기자
