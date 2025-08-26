李 “주한미군 유연화 쉽게 동의 어려워… 미래형 전략화는 필요”

기내 간담회-안보·관세쌀·소고기 등 개방 확대 美 압박엔
“바꾸자니까 바꾸겠다 할 수 없어
국익 지키기 위해 몇 배 더 노력”
“정상회담 준비? ‘거래의 기술’에
트럼프 자신의 협상법 써 놨더라”
빨간색 넥타이 함께 맨 한미 정상
25일(현지시간) 정부 출범 후 첫 한미 정상회담을 진행하기 위해 미국 워싱턴DC 백악관을 찾은 이재명 대통령이 문 앞까지 마중 나온 도널드 트럼프 미 대통령과 반갑게 인사하고 함께 포즈를 취한 뒤 취재진을 향해 손을 들어 보이고 있다.
워싱턴DC 뉴시스
25일(현지시간) 예정된 한미 정상회담을 앞두고 이재명 대통령은 “과거보다는 많이 어려워진 게 객관적인 사실”이라고 말했다. 정상회담 의제로 예상된 ‘동맹 현대화’ 요구뿐 아니라 지난달 타결된 한미 관세 협상 관련 후속 요구까지 미국에서 나오자 어려움을 토로한 것이다.
이 대통령은 24일 미국 워싱턴DC로 향하는 공군1호기에서 수행 기자단에 “지금은 과할 만큼 자국 중심 시점이어서 우리도 국익을 지키기 위해 과거보다 몇 배 더 노력이 필요한 것 같다”며 이같이 말했다.
이 대통령은 미국의 쌀·소고기 등 농축산물 수입 확대 요구에 대해 “일단 한 합의를 그렇게 뒤집거나 바꾸는 건 그리 바람직하지 않다”고 선을 그었다. 미측의 대중 견제 등 주한미군 역할 재조정 요구를 비롯한 ‘동맹 현대화’ 문제와 관련해선 “(주한미군) 유연화에 대한 요구가 있는 건 사실이지만 또 쉽게 동의하기 어려운 문제”라면서도 “주한미군의 미래형 전략화는 필요하다”고 강조했다.
이 대통령은 “최종적으로는 (양국이) 현실적이고도 합리적인 결론에 이르게 될 것”이라면서도 “그 과정이 매우 힘든 건 분명하다”고 밝혔다. 이 대통령은 “(미측이) 대화도 그리 무리는 하지 않을 것으로 기대한다”고 전망했다. 앞서 관세 협상 타결 이후 미국에선 쌀과 소고기 추가 개방, 검역 완화 등을 요구할 가능성이 제기됐다. 아울러 미국에 투자하기로 한 3500억 달러(약 486조원)의 운영 등을 두고도 양국은 시각차를 보였다.
이 대통령은 도널드 트럼프 미국 대통령의 독특한 회담 스타일에 대비해 어떤 준비를 했는지 묻자 “트럼프 대통령은 자신이 어떤 방식으로 협상하는지 (자신의 책인) ‘거래의 기술’에 다 써 놨더라”고 밝혔다. 또 지난 23일 한일 정상회담이 길어진 데 대해선 “거의 대부분 미국과의 협상 이야기를 하느라 지연됐다”고 전했다. 이어 “제가 요청해 자신들(일본 측)과 미국의 협상 내용에 대해 좀더 구체적으로 알려 줬다”고 말했다.
이 대통령은 미 일각에서 나오는 ‘친중’ 성향 지적에 대해 “외교에서 친중, 혐중이 어디 있느냐”며 “국익에 도움이 되면 가깝게 지내는 것이고 국익에 도움이 안 되면 멀리하는 것”이라고 반박했다. 한일 정상회담에서 과거사 문제 해결에 대한 진전이 없었다는 비판에는 “첫술에 배부르려 하면 체할 수 있지 않겠느냐”고 밝혔다.
이번 정상회담을 앞두고 강훈식 비서실장 등 대통령실 3실장이 이례적으로 모두 방미했다. 강 실장은 이날 미국으로 입국하며 “난관이라는 표현보다는 총력을 다하고 있다는 것이 더 옳은 표현”이라고 강조했다.
