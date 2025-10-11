북, 김일성광장서 심야 열병식 중…최대 규모 반미 무력시위될 듯

중러 밀착 강화 속 신형 무기 등 대미 압박 가능성

전날 경축대회선 “제일 훌륭한 사회주의 낙원 될 것”

이미지 확대 북한, 대집단체조 예술공연 개최 김정은 북한 국무위원장이 참석한 가운데 지난 9일 평양 5월1일경기장에서 노동당 창건 80주년 경축 대집단체조와 예술공연 ‘조선로동당 만세’가 열렸다고 조선중앙TV가 10일 보도했다. [조선중앙TV 화면] 2025.10.10 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 북한, 대집단체조 예술공연 개최 김정은 북한 국무위원장이 참석한 가운데 지난 9일 평양 5월1일경기장에서 노동당 창건 80주년 경축 대집단체조와 예술공연 ‘조선로동당 만세’가 열렸다고 조선중앙TV가 10일 보도했다. [조선중앙TV 화면] 2025.10.10 연합뉴스

이미지 확대 김정은, 당 창건 80주년 경축대회서 육성 연설 김정은 북한 국무위원장이 지난 9일 평양 5월1일 경기장에서 열린 노동당 창건 80주년 경축대회서 기념연설을 했다고 조선중앙TV가 10일 보도했다. [조선중앙TV 화면] 2025.10.10 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 김정은, 당 창건 80주년 경축대회서 육성 연설 김정은 북한 국무위원장이 지난 9일 평양 5월1일 경기장에서 열린 노동당 창건 80주년 경축대회서 기념연설을 했다고 조선중앙TV가 10일 보도했다. [조선중앙TV 화면] 2025.10.10 연합뉴스

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

북한이 노동당 창건 80주년을 기념하는 열병식을 10일 밤 평양 김일성광장에서 진행 중인 것으로 알려졌다.북한의 열병식은 지난 2023년 9월 8일 저녁 정권수립 75주년을 계기로 한 뒤 2년 만이다. 북한은 2020년 10월 당 창건 75주년 기념 열병식부터 지난 5년간 모두 8차례 열병식을 야간에 진행했다.당 창건 80주년을 맞아 진행되는 이번 열병식에는 김정은 국무위원장도 참석했을 것으로 보인다.당 창건 기념일(10월 10일)을 축하하기 위해 북한을 방문한 중국 권력서열 2위 리창 국무원 총리와 블라디미르 푸틴 러시아 대통령의 최측근 드미트리 메드베데프 국가안보회의 부의장, 베트남 최고지도자인 또 럼 베트남공산당 서기장 등도 열병식에 참석했을 가능성이 높다. 이들은 전날 저녁 평양 능라도 5월1일체육관에서 열린 경축대회에도 참석해 김 위원장과 함께 주석단에 자리했다.김 위원장은 전날 경축대회에서 “우리가 지금과 같은 기세로 몇해 동안 투쟁하면 얼마든지 우리 손으로 우리 생활을 눈에 띄게 개변할 수 있다”며 “반드시 이 나라를 더욱 풍요하고 아름답게 가꾸고 세상에서 제일 훌륭한 사회주의 낙원으로 일떠세울 것”이라고 밝혔다.이날 열병식에서도 연설을 통해 북한의 영향력을 과시하고 한국과 미국을 향한 메시지를 내놓을지도 주목된다. 김 위원장은 2022년 4월 25일 조선인민혁명군 창건 90주년을 기념하는 열병식에서 연설한 뒤에는 열병식에서 직접 연설을 하지 않았는데, 이번에는 중러의 2인자 등 귀빈들을 초청하고 주민들에게도 당의 성과를 내세우기 위해 연설을 할 수도 있다. 2020년 10월 10일 당 창건 70주년 기념 열병식에서는 연설을 했다.북한의 열병식은 미국을 향한 무력시위로도 활용된 만큼 당 창건 80주년을 맞아 이번 열병식에서는 특히 대대적인 전력을 과시하며 새 무기를 선보일 것으로 보인다. 올해는 김 위원장이 강조해 온 북한의 국방개혁 5개년 계획의 마지막 해여서 더욱 사상 최대 규모로 열병식이 진행될 수 있다는 관측도 나온다. 북한이 개발 중이라고 주장해 온 신형 대륙간탄도미사일(ICBM) ‘화성-20형’이 공개될 가능성도 있다.전날 경축대회나 귀빈 영접 과정에서는 김 위원장의 부인 리설주와 딸 주애의 모습은 보이지 않았는데 이들이 열병식에 참석했을지도 관심이다.북한은 2017년 4월 15일 김일성 생일 105주년 기념 열병식 이후로는 열병식을 생중계하지 않아 이번 열병식의 구체적인 내용은 11일 북한의 보도와 TV 녹화중계로 확인될 전망이다.