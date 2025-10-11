北, 신형 ICBM ‘화성-20형’ 공개…“최강 핵무기체계”

방금 들어온 뉴스

北, 신형 ICBM ‘화성-20형’ 공개…“최강 핵무기체계”

문경근 기자
문경근 기자
입력 2025-10-11 09:43
수정 2025-10-11 09:44
지난 10일 북한이 노동당 창건 80주년을 맞아 개최한 열병식에 등장한 신형 무기.
지난 10일 북한이 노동당 창건 80주년을 맞아 개최한 열병식에 등장한 신형 무기.


북한이 지난 10일 노동당 창건 80주년을 맞아 개최한 열병식에 신형 대륙간탄도미사일(ICBM) 화성-20형이 등장했다.

북한 조선중앙통신은 11일 평양 김일성광장에서 전날 개최된 열병식 내용을 보도하며 “조선민주주의인민공화국의 최강의 핵전략무기체계인 대륙간탄도미사일 ‘화성포-20’형 종대가 주로를 메우며 광장에 들어서자 관중들이 터치는 열광의 환호는 고조를 이뤘다”고 밝혔다.

북한은 지난달 신형 대출력 고체엔진의 지상분출 시험을 진행하고 이 엔진이 신형 ICBM 화성-20형에 쓰일 것이라고 했고, 다탄두로 추정되는 화성-20형의 탄두부도 공개했다.

화성-20형은 사거리를 확장하거나 탄두 중량을 늘려 파괴력을 키우는 방향으로 개발될 가능성이 제기돼 왔으며, 이번 열병식에서 실체가 공개될지 관심사였다.

이런 가운데 상대의 미사일 방어망을 무력화할 수 있는 무기로 꼽히는 극초음속 미사일도 열병식에 나왔다.

조선중앙통신은 “극초음속활공미사일과 극초음속 중장거리 전략미사일 종대들이 진군해 갔다”고 했다.

장거리 전략순항미사일 종대, 무인기발사차 종대, 지대공·지대지 미사일 종대 등도 등장했다.

이밖에 현대식주력땅크 ‘천마-20형’에 이어 북한 군의 주력인 155㎜자행평곡사포도 모습을 드러냈다.
문경근 기자
