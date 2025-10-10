김정은, 中리창 만나 “북중관계 견고해서 깰 수 없다”

‘방북’ 리창 총리 접견서 “북중 우호협력 발전”

시진핑, 축전 보내 “중조관계 수호 방침”

김정은, 베트남 공산당 총비서 환영 연회 마련 김정은 국무위원장이 지난 9일 토 람 베트남 공산당 중앙위원회 총비서와 회담하고 환영 연회를 마련했다고 조선중앙통신이 10일 보도했다. 2025.10.10 연합뉴스

김정은, 리창 중국 총리 접견 김정은 국무위원장이 지난 9일 중국 당 및 정부 대표단을 인솔하고 북한을 공식 친선 방문 중인 중국공산당 중앙위원회 정치국 상무위원회 위원이자 중국 국무원 총리 리창을 접견하고 친선적인 담화를 나눴다고 조선중앙통신이 10일 보도했다. 2025.10.10 연합뉴스

김정은 북한 국무위원장이 노동당 창건 80주년 기념행사 참석을 위해 방북한 리창 중국 국무원 총리와 만나 “북중관계는 견고해서 깰 수 없다”고 강조했다.10일 신화통신에 따르면 김 위원장은 전날 평양에서 리 총리를 접견하고 “국제정세가 어떻게 변하든 북중 우호협력 관계를 견고히 하고 발전시키는 것은 북한 당정의 확고부동한 입장”이라고 말했다.이어 “이는 양측 공동 이익에 부합할 뿐만 아니라 지역의 평화·안정·발전에 도움이 된다”고 밝혔다.김 위원장은 “북한은 ‘하나의 중국’ 원칙을 굳게 지지한다”며 “‘대만 독립’ 분열 행위 및 어떠한 외부 간섭에도 결연히 반대할 뿐만 아니라 홍콩·마카오·신장(신장위구르자치구)·시짱(시짱티베트자치구) 문제에서 중국 측 입장을 지지한다”고도 말했다. 이 발언은 북한 매체 보도에는 나오지 않았다.조선중앙통신은 김 위원장과 리 총리가 회동에서 “친선협조 관계를 보다 폭넓고 전면적으로 발전시키기 위한 호상(상호) 고위급 래왕(왕래)과 전략적 의사소통, 다방면적인 교류와 협력을 확대해 나가는 데서 나서는 문제”를 논의했다고 전했다.보도에 따르면 리 총리는 북중 친선이 양국 최고지도자의 전략적 인도로 새로운 장을 열고 있다며 “중조관계를 훌륭하게 수호하고 훌륭하게 공고히 하며 훌륭하게 발전시키는 것은 중국 당과 정부의 일관하고도 확고부동한 전략적 방침”이라고 강조했다.회동은 지난달 김 위원장의 중국 전승절 열병식 참석을 계기로 열린 북중 정상회담 이후 한 달 만에 가진 것으로, 한반도 및 지역 정세에 대해 구체적으로 어떤 논의가 이뤄졌을지도 관심이다.특히 오는 31일 경주에서 열리는 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 계기로 시진핑 중국 국가주석이 방한할 가능성이 높아 북한이 한중관계를 견제하는 메시지를 냈을 수도 있다. 북한과 중국은 지난달 정상회담 이후 잇따라 고위급 접촉을 통해 한반도 및 지역 정세에서 전략적 공조를 강화하겠다는 메시지를 밝히고 있다.시 주석은 북한 노동당 창건 80주년 행사에 참석하지는 않지만 김 위원장에게 별도의 축전을 보내 “국제정세가 어떻게 변하든 중조관계를 훌륭히 수호하고 훌륭히 공고히 하며 훌륭히 발전시키는 것은 중국 당과 정부의 시종일관 변함없는 방침”이라고 거듭 강조했다.이날 북한 매체가 보도한 사진을 보면 회동 당시 중국 측에서는 리 총리를 포함해 10명가량이 참석했지만 북한 측에서는 김 위원장과 함께 최선희 외무상만 배석했다.중국 권력서열 2위인 리 총리는 북한 노동당 창건 80주년 기념행사에 중국 대표단을 이끌고 전날부터 오는 11일까지 북한을 ‘공식 우호 방문’ 중이다. 중국 총리의 북한 공식 방문은 2009년 10월 원자바오 당시 총리의 방북 이후 16년 만이다.