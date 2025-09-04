나경원 ‘초선 발언’ 파장… “윤리위 제소” “억지 누명”

정청래 “역대급 망언… 썩은 5선”

국힘 “법사위 언쟁을 침소봉대”

나경원 국민의힘 의원.

연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 나경원 국민의힘 의원.

연합뉴스

2025-09-04 12면

나경원 국민의힘 의원의 ‘초선 의원은 가만히 앉아 있으라’는 발언을 두고 정치권 내 파장이 커지고 있다. 여당은 나 의원을 국회 윤리위원회에 제소하겠다고 예고하는 등 대야 압박에 나섰고, 야당은 ‘억지 누명’이라며 황당하다는 반응을 보였다.정청래 더불어민주당 대표는 3일 국회 최고위원회의에서 나 의원의 전날 국회 법제사법위원회 발언에 대해 “믿고 싶지 않은 역대급 망언”이라며 “초선이 무엇을 모르는지 알 길은 없으나 일단 나 의원은 예의를 모르는 것 같다”고 비판했다. 이어 “구태스럽고 썩은 5선보다 훌륭한 초선 의원이 더 많다”며 “국민의힘 초선 의원들은 가만히 있어도 민주당 초선 의원들은 가만히 있지 말고 활발하게 자기주장을 펼치기 바란다”고 말했다.민주당 초선 의원 20여명은 국회 본관 로텐더홀에서 규탄 기자회견을 열고 유감을 표명했다. 염태영 의원은 민주당 초선 의원 70명 이름으로 나 의원을 국회 윤리위에 제소하겠다고 밝혔다. 법사위 소속 이성윤 의원은 “이렇게 오만한 인식이 있기 때문에 국민들을 무시하는 12·3 내란 쿠데타를 일으킨 것”이라고 목소리를 높였다.이에 나 의원은 페이스북을 통해 “윤리위 제소? 어디다 덮어씌우고 있나. 윤리위에 제소돼야 할 사람은 따로 있다”면서 “야당 간사 선임을 방해하고, 야당 의원 발언권을 박탈하고, 편파·독단 회의 운영을 강행하며 국회법을 짓밟는 추미애 법사위원장”이라고 맞섰다.신동욱 국민의힘 의원은 국회에서 열린 긴급 의원총회에서 “언쟁이 오고 가면서 지나가는 말로 ‘초선은 잘 모르잖아요’ 한 것을 무슨 나 의원이 초선 의원 전체를 모욕한 것처럼 침소봉대하느냐”며 “어처구니없는 일”이라고 맞받았다.앞서 나 의원은 전날 법사위 전체회의에서 자신의 간사 선임 안건을 상정하지 않은 추 위원장, 민주당 의원들과 언쟁을 벌이던 중 문제의 발언을 했다. 이에 초선인 박은정 조국혁신당 의원과 이성윤·김기표 민주당 의원 등이 나 의원에게 사과를 촉구했다.